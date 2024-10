Inter-Napoli shock: la decisione è clamorosa

Grande attesa per Inter-Napoli, in programma a San Siro domenica 10 novembre: arriva una decisione sul big match che spiazza tutti

Dopo il turno infrasettimanale di campionato, è rimasta solo l’Inter al più immediato inseguimento del Napoli capolista. Gli azzurri proseguono la loro andatura grazie al successo contro il Milan a San Siro e mantengono margine sulle rivali alle proprie spalle, confermando il primato almeno fino al weekend. Ma adesso, l’asticella per i partenopei, e non solo per loro, sale, eccome.

La squadra di Antonio Conte ha quattro lunghezze di vantaggio sui campioni d’Italia guidati da Simone Inzaghi e sei sull’Atalanta terza. Ma adesso, proprio le due compagini nerazzurre saranno le prossime rivali di Di Lorenzo e compagni. Domenica alle ore 12.30, saranno i bergamaschi di Gasperini a rendere visita al ‘Maradona’. Quindi, toccherà al nuovo duello di Conte con il suo passato, affrontando per la prima volta l’Inter da avversario dopo lo scudetto vinto nel 2021.

Un incontro, quello in programma il 10 novembre a San Siro, per il quale l’attesa è già notevole. E che sta assumendo i connotati del big match scudetto in piena regola, anche se siamo ancora nella prima parte della stagione. Una partita da cui si attendono risposte importanti per entrambe le squadre, classifica alla mano e non solo. Ma il clima, in vista dell’appuntamento del ‘Meazza’, si scalda già fuori dal campo.

Inter-Napoli senza tifosi ospiti, bufera sulla decisione del Prefetto

Quest’oggi, infatti, il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha decretato che la sfida avrà luogo senza tifosi ospiti residenti in Campania. Una decisione che nessuno si aspettava e che farà discutere.

Seguendo le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, Sgaraglia, in una nota, ha annunciato che la decisione è da considerarsi presa in virtù di “preminenti ragioni di tutela di ordine, sicurezza e incolumità pubblica“. Dunque, i tagliandi del settore ospiti per Inter-Napoli potranno essere acquistati soltanto da possessori della Fidelity Card azzurra ma non residenti in Campania.

Sui social, ovviamente, si scatena già la bufera, considerando che solo due giorni fa i tifosi del Napoli hanno regolarmente presenziato a San Siro e che non ci sono stati problemi tra i supporters azzurri e quelli del Milan. Altri fanno notare poi che, di fronte a decisioni del genere, viene di fatto meno l’utilità della Fidelity Card o Tessera del Tifoso, che dir si voglia. Il clima del big match è già arroventato.