Flop Juventus, non è colpa di Thiago Motta: il verdetto spiazza

La Juventus rallenta ancora, il pareggio con il Parma fa allontanare il Napoli in vetta alla classifica: ma le colpe del flop bianconero non sarebbero di Thiago Motta

Non decolla la Juventus, incagliata in un altro pareggio contro il Parma davanti al proprio pubblico. I gialloblù di Pecchia si sono rivelati avversario molto ostico e hanno anche sognato il clamoroso successo esterno, portando a casa comunque un 2-2 prezioso. Che invece non è stato accolto positivamente dall’ambiente bianconero, e la cosa non sorprende.

La squadra di Thiago Motta sta provando a esprimere un gioco più frizzante ed efficace, ma raccogliendo risultati soltanto in parte. Le difficoltà di avvio del nuovo ciclo si vedono tutte e oggi siamo di fronte a una squadra imbattuta in campionato, ma che ha già accumulato un certo ritardo dalla vetta. Complice l’andatura sostenuta del Napoli, oggi i bianconeri sono in ritardo di 7 punti da partenopei guidati da Conte. E si fa largo un certo malumore nella piazza, le cui aspettative, al netto delle doverose incognite, erano piuttosto diverse.

Juventus, Thiago Motta ‘graziato’: ecco chi è il responsabile della crisi bianconera

Arrivano così le prime critiche per Thiago Motta, anche se non sarebbe lui il principale responsabile di questo momento un po’ così da parte della truppa bianconera.

La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti, tramite il consueto sondaggio su ‘X’, di chi sarebbero le maggiori colpe. Ma permane una certa fiducia, in tal senso, nel nuovo allenatore. Thiago Motta riceve soltanto il 27,6% dei voti. Le principali responsabilità sarebbero da ascrivere ai troppi infortuni che stanno condizionando le scelte di formazione del tecnico (opzione votata dal 41,4% dei partecipanti al sondaggio). Il rendimento deficitario dei big della squadra è stato votato come principale elemento negativo dal 24,1%. Fatte salve, invece, le scelte di mercato di Giuntoli, per lo più approvate (solo il 6,9% dei voti per questa opzione).