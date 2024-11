Serie A, la cronaca di Roma-Torino 1-0 e Como-Lazio 1-5

Si chiude il turno infrasettimanale, valido per la decima giornata del campionato di Serie A, con Roma-Torino e Como-Lazio

Dopo le gare giocate tra oggi e martedì scorso, il decimo turno del campionato di Serie A si chiude con le ultime due gare in programma per questo giovedì: Roma-Torino e Como-Lazio.

I giallorossi, guidati in panchina da Ivan Juric, sono stati travolti dalle polemiche e dalle contestazioni dopo il pesante 5-1 subito sul campo della Fiorentina nella gara della giornata precedente. E la posizione dell’allenatore croato resta in bilico, nonostante la volontà del gruppo Friedkin, proprietario del club, di non cambiare, a meno di altri risultati deludenti nelle prossime settimane, a cominciare da questa sfida contro il passato di Juric. Avversario di giornata è, infatti, la squadra granata, lasciata lo scorso anno e guidata in questa annata da Paolo Vanoli. I torinesi arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria di misura ottenuta contro il Como di Cesc Fabregas, arrivata dopo tre sconfitte consecutive. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI ROMA-TORINO

ROMA – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fee, Koné, Zalewski; Baldanzi, Pisilli; Dybala.

TORINO – Milinkovic; Coco, Maripan, Masina; Vojvoda, Linetty, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria.

L’altra partita in programma per le 20.45, valida per la decima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte il Como e la Lazio. I padroni di casa, guidati in panchina da Cesc Fabregas, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta, seconda nelle ultime tre gare, di misura patita sul campo del Torino di Paolo Vanoli nel turno precedente. La vittoria, invece, per i lariani manca da oltre un mese: 3-2 casalingo sul Verona di Paolo Zanetti il 29 settembre scorso. Di contro, i lanciatissimi biancocelesti dell’allenatore Marco Baroni si presentano a questa sfida dopo il rotondo 3-0 rifilato al Genoa di Alberto Gilardino tra le mura amiche: tre punti che rilanciano le ambizioni di Champions League per la squadra del presidente Claudio Lotito. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como.

FORMAZIONI COMO-LAZIO

COMO: Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli, Braunoder; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone

LAZIO: Provedel; Marusic, Gila, Patric, Nuno Tavares; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Noslin; Castellanos

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 25, Inter 21, Atalanta, Lazio e Fiorentina 19, Juventus 18, Udinese 16, Milan* e Torino 14, Roma 13, Bologna* 12, Empoli 11, Como*, Cagliari, Parma e Verona 9, Monza, Venezia e Lecce 8, Genoa 6. *una partita in meno