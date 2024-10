DIRETTA Serie A, Genoa-Fiorentina: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Il palinsesto di giovedì si apre con Genoa-Fiorentina, partita della decima giornata che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Reduce dalla conturbante vittoria per 5-1 contro la Roma, la Fiorentina è senza dubbio una delle squadre italiane più in forma e viene da ben sette risultati utili consecutivi (sei vittorie e un pareggio) tra tutte le competizioni. Complici la sconfitta del Milan e il pareggio della Juventus, in caso di successo la squadra viola renderebbe ancora più solida la propria candidatura in zona Champions League, raggiungendo al terzo posto l’Atalanta a quota 21 punti.

Di fronte, ci sarà il Genoa del grande ex Alberto Gilardino. In crisi di risultati e di gioco, il ‘Grifone’ nei giorni scorsi ha accolto tra le proprie fila Mario Balotelli che, ovviamente, non sarà ancora a disposizione della sua nuova squadra. I rossoblu nelle ultime sei sfide in tutte le competizioni hanno collezionato cinque sconfitte (una ai rigori contro la Sampdoria) e un pareggio. Limitandoci al campionato, i liguri hanno subito ben 15 gol negli ultimi sei match. Ancora una volta, Gila sarà costretto ad affrontare la sfida con una lunga lista di assenti che comprende Gollini, De Winter, Bani, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Junior Messias, Vitinha, Accornero, Ankeye ed Ekuban. Raffaele Palladino, dal canto suo, dovrà fare a meno di Gudmundsson, Kean e Pongracic. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Genoa-Fiorentina

GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti. All. Gilardino.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Gosens; Richardson, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 25, Inter 21, Atalanta 19, Juventus 18, Lazio*, Fiorentina* e Udinese 16, Milan* e Torino* 14, Bologna* 12, Empoli 11, Roma* 10, Como*, Cagliari, Parma e Verona 9, Monza, Venezia e Lecce 8, Genoa* 6. *una partita in meno