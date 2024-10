Alla Roma basta Dybala: la Lazio schiaccia il Como

A chiudere la decima giornata di Serie A ci hanno pensato le due romane entrambe vittoriose: devastante la Lazio contro il Como, mentre alla Roma basta Dybala

Cala il sipario sulla decima giornata del campionato di Serie A che sta iniziando a delineare i propri rapporti di forza. A chiudere il turno infrasettimanale sono state Como-Lazio e Roma-Torino.

Tanta attesa c’era soprattutto per la sfida tra Ivan Juric e il proprio passato calcistico rappresentato dai granata. I capolini erano inoltre reduci dalla pesantissima sconfitta di Firenze per 5-1 e in generale da un periodo estremamente negativo che ha inevitabilmente fatto finire nel mirino della critica e delle discussioni lo stesso allenatore serbo.

La truppa di Juric è riuscita comunque a reagire alle avversità portando a casa tre punti pesantissimi grazie al ritorno al gol di Paulo Dybala, che incrementa a due il suo bottino stagionale in Serie A.

Roma e Lazio vincono nel segno di Dybala e Castellanos

È proprio l’argentino a sbloccare il match dell’Olimpico al minuto 19, approfittando anche di un retropassaggio errato, e superando dunque Milinkovic Savic depositando in rete. Nulla da fare quindi per i granata che si arrendono ad una disattenzione e al mancino ritrovato di Dybala.

Decisamente più netta la vittoria della Lazio in quel di Como con ben cinque reti spalmate lungo tutto l’arco di una sfida quasi mai realmente in bilico. Tra i protagonisti il solito Taty Castellanos, autore di una doppietta, oltre all’esperto Pedro che prosegue nel suo magic moment col terzo gol in questo campionato. Di Patric e Tchaouna le altre reti della truppa di Baroni che vola con Atalanta e Fiorentina a quota 19 punti.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 25, Inter 21, Atalanta, Lazio e Fiorentina 19, Juventus 18, Udinese 16, Milan* e Torino 14, Roma 13, Bologna* 12, Empoli 11, Como, Cagliari, Parma e Verona 9, Monza, Venezia e Lecce 8, Genoa 6.

*una partita in meno