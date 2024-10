Zirkzee torna subito: è arrivata la decisione del Manchester United

Possibile ritorno immediato in Serie A per l’ex Bologna Joshua Zirkzee. La decisione del Manchester United è già arrivata

Joshua Zirkzee è già tornato a far parlare di sé in sede di calciomercato. In seguito al difficile avvio al Manchester United, infatti, si è ipotizzato il ritorno dell’attaccante olandese in Serie A attraverso la formula del prestito.

“Erik ten Hag ha lasciato il suo ruolo di allenatore della prima squadra maschile del Manchester United. Erik è stato nominato nell’aprile 2022 e ha guidato il club a due trofei nazionali, vincendo la Coppa di Lega nel 2023 e la FA Cup nel 2024. Siamo grati a Erik per tutto ciò che ha fatto durante il suo periodo con noi e gli auguriamo il meglio per il futuro”. Ieri è arrivato l’esonero ufficiale di ten Hag che potrebbe ora cambiare anche il futuro di Zirkzee.

Il tecnico olandese, che aveva rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2026 lo scorso luglio, stava già accantonando Zirkzee sempre più ai margini. La panchina del Manchester United è stata affidata a Ruben Amorim, che si è liberato dallo Sporting Clube de Portugal pagando la clausola rescissoria da 10 milioni di euro circa. Potrebbe così cambiare anche il futuro di Zirkzee.

Zirkzee-Manchester United, la decisione dopo l’esonero di ten Hag: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di ‘Sky Sport’ Germania, il Manchester United non ha alcuna intenzione di cedere Zirkzee a gennaio. I ‘Red Devils’ manterranno in rosa uno dei grandi acquisti dell’ultimo calciomercato estivo, sperando nella svolta con Amorim in panchina.

Zirkzee finora ha messo a referto una sola rete a Manchester, quella dell’esordio in Premier League con il Fulham, in 13 presenze e poco più di 600 minuti totali. La sua avventura allo United, però, non è già a rischio: per il momento non si profila nessun ritorno in Serie A.