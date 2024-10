Thiago Motta nella bufera, il flop costa carissimo: “Cacciatelo”

Frena ancora la Juventus, fermata anche dal Parma sul 2-2: critiche a Thiago Motta e a un ‘veterano’ bianconero

Altra serata difficile per la Juventus, che dopo le quattro reti subite contro l’Inter manifesta nuovamente una certa fragilità difensiva, uscendo con un solo punto dal confronto casalingo contro l’ottimo Parma di Pecchia. A mangiarsi le mani, semmai, sono soprattutto i ducali, che nel finale gettano alle ortiche un paio di clamorose ripartenze grazie alle quali avrebbero potuto centrare anche il bersaglio grosso allo Stadium.

Nuova frenata per gli uomini di Thiago Motta, che non riescono a ritrovare compattezza e giusta distanza tra i reparti, finendo con l’esporsi troppo alle verticalizzazioni fulminee dei ducali che soprattutto nella prima frazione di gioco mettono in imbarazzo la linea difensiva dei bianconeri. Alla luce del nuovo pareggio casalingo – inoltre – Yildiz e compagni si ritrovano già a sette punti di distanza dal Napoli capolista, perdendo anche due punti rispetto all’Inter. Tanti ingredienti, insomma, alla base delle critiche che sui social stanno calamitando l’attenzione mediatica.

Juventus, Thiago Motta e Danilo nel mirino dei tifosi:

A far storcere il baso ai tanti tifosi della Juventus che sui social hanno espresso tutto il loro disappunto sono stati non solo il risultato finale, ma anche alcune scelte di Thiago Motta. Tra queste, la nuova titolarità di Danilo, la terza consecutiva. Pur provando a lievitare alla distanza, il capitano bianconero ha fatto fatica ad opporsi in maniera preventiva alle ripartenze dei ducali. Da una sua errata lettura, inoltre, è scaturita l’azione del momentaneo 1-2 degli ospiti. Ecco perché sia il tecnico della Juventus che Danilo sono finiti nuovamente dietro al banco degli ‘imputati’. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

Sergio Ramos a 78 anni farebbe meglio di Danilo” — Kakashi Hatake (@Juventus98_) October 30, 2024

#juventus ampiamente fuori dal giro scudetto ad ottobre.

Veramente indecoso.

Squadra che gioca male

Prevedibile, senza idee

Con una difesa colabrodo

Danilo è ormai un ex giocatore

Ma nessuno si spiega come possa essere ancora in campo.

Qualificarsi in Champions sarà un’impresa — Davide Leoci (@leocidavide) October 30, 2024

Questa Juventus fa veramente cagare, ma che cazzo di società abbiamo ultimamente, ma dove sono le persone che capisco qualcosa di calcio!

Mamma mia ma che brutta Juventus, difesa inesistente con Danilo. — L. F. P. (@Belfiol) October 30, 2024

A oggi la Juventus ha due grandi problemi:

Danilo e Vlahovic.

Un difensore ormai arrivato alla fine e un attaccante poco incisivo #JuveParma — Mancu🩵🦋🪼🦕🌨️🪽🤍 (@mancusino17) October 30, 2024

Vergognosi, difesa indecente Conceicao l’unico che porta avanti la baracca, senza di lui avremmo stra perso Danilo deve sparire dalla Juventus — Bonu (@Bonu4L) October 30, 2024

O cacciate Danilo o cacciate Motta. Decidete voi @juventusfc — Kenan Yildiz 🏆 ⚪⚫ (@JuventusJay3) October 30, 2024

Tenere ancora in campo questo Danilo è follia allo stato puro. #JuveParma — JuventusOnly (@JuventusOnly) October 30, 2024