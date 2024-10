Super Frattesi: Inzaghi risponde a Conte, rimonta vincente per il Venezia

Inter risponde al Napoli e vince ad Empoli grazie alla doppietta di Frattesi, rimonta Venezia in casa contro l’Udinese

Gol, emozioni e cartellini rossi nei due match andati in scena alle 18.30 in questo turno infrasettimanale, con l’Inter che alla fine riesce ad espugnare il campo dell’Empoli e con il Venezia che rimonta l’Udinese.

L’Inter risponde al Napoli e resta seconda da sola in classifica a quattro punti dagli azzurri. Merito soprattutto di Davide Frattesi, autore di una doppietta da ex. Il primo tempo è bloccato per i nerazzurri, che aprono le marcature con Darmian, ma il gol è annullato per fallo di mano dell’esterno interista. La svolta però avviene alla mezz’ora, con il cartellino rosso rimediato da Goglichidze, assegnato da Marchetti dopo revisione al Var. Un cartellino che ha portato polemiche soprattutto sui social, ma che certamente ha permesso all’Inter di avere ancora di più in mano il pallino del gioco.

A sbloccare il match, come detto, è stato Frattesi nella ripresa. Merito anche di una deviazione decisiva, con la palla che si insacca alle spalle di Vasquez, che era stato decisivo nel primo tempo. Lo stesso centrocampista infila poi la sfera all’angolino per la doppietta personale, mentre a dieci minuti dal termine Barella offre un cioccolatino a Lautaro Martinez che non può sbagliare. Inzaghi accorcia sul Napoli e consolida il secondo posto.

Empoli-Inter 0-3

Marcatori: Frattesi 50′ e 67′, Martinez 79′

Venezia-Udinese, gol ed emozioni: Di Francesco la ribalta con Pohjanpalo

Emozioni ancora maggiori al Penzo, dove tutto sembrava far presagire ad una vittoria da parte dell’Udinese. Gli ospiti partono fortissimo e in pochissimo tempo siglano due reti con Lovric ed Iker Bravo, alla prima gioia in Serie A.

Nel finale della prima frazione però le speranze dei padroni di casa tornano vive. Merito di Pohjanpalo, che si conquista un rigore per fallo di Giannetti e lo trasforma. La svolta però arriva al 53′. Toure atterra Oristanio al limite dell’area: per Massa è fallo da ultimo uomo e cartellino rosso per il transalpino. Dalla stessa punizione è preciso il destro di Nicolussi Caviglia, che infila la palla alla sinistra di Okoye. Da lì è un altro match: i friulani in dieci faticano e i padroni di casa ci credono. Il gol della vittoria arriva ancora una volta su rigore grazie al solito Pohjanpalo. Il finlandese è glaciale a superare Okoye, superato ancora una volta dal dischetto, conquistato da Duncan il cui tiro viene respinto da Kabasele con il braccio (dopo verifica al Var). I ragazzi di Di Francesco lasciano dunque l’ultimo posto in classifica.

Venezia-Udinese 3-2

Marcatori: Lovric (U)19′, Bravo (U) 25′, Pohjanpalo (V) 41′ e 86′, Nicolussi Caviglia (V) 56′.