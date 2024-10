Sconfitta ed esonero: scelto il dopo Fonseca

Dopo il ko contro il Napoli, il mondo Milan si chiede quale sarebbe la scelta giusta per quanto riguarda la panchina

Ancora un passo falso da parte del Milan di Paulo Fonseca, che dopo il ko contro il Napoli si ritrova ad undici punti dalla vetta della classifica. Forse troppi per poter continuare a sognare lo Scudetto.

Questi sono chiaramente le ore delle critiche e un po’ tutti sono finiti nel mirino dei media e dei tifosi: dall’allenatore a Ibrahimovic, passando chiaramente per i calciatori. Si sa, però, che quando le cose vanno male a pagare per tutti è spesso il mister. Ma almeno per il momento,  in casa Milan non stanno considerando l’esonero di Fonseca. Il tecnico è ancora ben saldo sulla panchina del Diavolo e toccherà dunque a lui riuscire a restituire una classifica migliore ai rossoneri. Inevitabilmente, però, tra i tifosi si continua a criticare l’operato di Paulo Fonseca, che non ha mai convinto.

Milan, addio Fonseca: scelto Allegri

Non è un segreto, d’altronde, che il popolo rossonero avrebbe voluto affidarsi ad un’altra guida, magari proprio a quell’Antonio Conte che ieri era a San Siro da ospite e che ha fatto rinascere il Napoli.

Calciomercato.it, attraverso i proprio canali social, ha così chiesto cosa dovrebbe fare il Milan dopo il ko contro il Napoli. Un ko arrivato con una squadra rimaneggiata. Su canale Telegram del giornale così, a prender più voti è stata l’opzione ‘Puntare su Massimiliano Allegri’. L’allenatore livornese andrebbe di corsa al Milan e dopo l’addio alla Juventus è ancora alla ricerca della giusta squadra. Il toscano sulla panchina rossonera ha così raccolto il 36% delle preferenze, 6 punti percentuali in più rispetto a ‘Cambio radicale con Maurizio Sarri’. Anche l’ex Lazio è in attesa di una nuova sistemazione e sarebbe ben felice di andare al Milan.

Non è una percentuale bassa – ben il 24% – quella ottenuta dalla ‘Conferma a tempo’ per Fonseca. Non convince, per nulla, infine, l’idea Roberto Mancini, votata solo dal 10%