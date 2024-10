Milan, numeri impietosi e delusione totale: flop su tutta la linea

Milan, delusione totale e flop su tutta la linea: i numeri sono impietosi e il mercato può rappresentare una svolta

Un acquisto low-cost che il primo anno era stato una vera e propria rivelazione. Ora però le alte aspettative non sembrano essere state mantenute.

Se nel finale della sua prima stagione con il Milan, Malick Thiaw si era guadagnato un posto da titolare, conquistando anche la chiamata dalla Nazionale tedesca, il rendimento trascorso nella sua seconda stagione milanista (la scorsa) ha visto un netto calo a livello di prestazioni, complici anche alcuni problemi fisici. Thiaw è rimasto fuori per oltre due mesi tra dicembre 2023 e febbraio 2024, saltando diverse gare. Le deludenti prove in maglia Milan hanno portato Thiaw a uscire dal giro della Germania, che dopo le partite giocate nel giugno 2023 non ha più vestito la maglia della nazionale.

Milan, Thiaw non brilla: dall’interesse del Newcastle al futuro

Problemi fisici che si sono ripetuti anche all’inizio di questa stagione. Partito titolare contro il Torino nella gara d’esordio, condita da un’autorete, Thiaw si è subito fermato per problemi alla caviglia e ha ritrovato la titolarità soltanto ad inizio ottobre contro l’Udinese. Segno che per Fonseca il tedesco non sembra probabilmente rappresentare una prima scelta.

Il difensore può scalare gerarchie, ma più che per meriti suoi per demeriti dei compagni. Tomori, visto l’atteggiamento e alcuni errori grossolani (quello successo a Firenze non è passato in sordina) non sembra più essere così intoccabile, mentre Fonseca ha fatto capire come Pavlovic debba ancora crescere e assimilare alcuni movimenti, come si è visto sia contro l’Udinese sia contro il Napoli. Certo dalla sua Thiaw può contare su importanti doti fisiche e Fonseca ne ha apprezzato l’uscita in fase di palleggio. Fatto sta che se si ripensa all’estate e al possibile interesse del Newcastle cresce il rammarico tra tifosi e, forse, anche tra gli addetti ai lavori rossoneri.

Dall’Inghilterra sono state piuttosto insistenti le voci di un possibile interesse dei ‘Magpies’ per l’ex Schalke 04, anche se si è parlato del fatto che il Milan non avrebbe ceduto il suo difensore per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. Accontentarsi di una cifra inferiore avrebbe forse potuto permettere al club rossonero di ottenere comunque una plusvalenza importante per un giocatore che non ha più il posto da titolare garantito. Una mossa che avrebbe cambiato i piani di mercato del Milan, con la possibile permanenza di Kalulu in caso di addio del tedesco. Ora spetterà a Thiaw giocarsi le sue carte e cercare di riconquistarsi il Milan.