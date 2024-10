Kvaratskhelia, ora il rinnovo: l’incontro con l’agente, la richiesta e l’idea di De Laurentiis

Le ultime sulla trattativa del rinnovo di Kvaratskhelia: incontro tra Napoli e agente, ecco la l’idea di De Laurentiis

Con la vittoria sul Milan, il Napoli prosegue la sua marcia trionfante solitaria in alta classifica. Staccate al momento Inter e Juventus, ma la stagione è lunga e Conte predica la calma: “Giusto che i tifosi sognino, ma restiamo umili”. La piazza è umorale. Il mister lo sa. Alla prima batosta, c’è il rischio di precipitare e farsi molto male. Meglio essere preparati e armarsi.

Se dopo una stagione deludente il Napoli è tornato a conquistare la vetta in classifica è anche grazie ad un rinato e riqualificato Khvicha Kvaratskhelia. Nessuno ha mai messo in discussione il suo talento, ma è un altro calciatore rispetto a quello visto con Garcia, Mazzarri e Calzona. Il georgiano è migliorato anche in fase di non possesso, nel tipo di scelte da fare con il pallone tra i piedi. Ed è determinante come nell’anno dello Scudetto. Già premiato come miglior giocatore di Serie A del mese di settembre e ha già portato a casa due premi MVP contro Bologna e Milan. Insomma, è lui la copertina del campionato italiano.

Eppure, c’è un problema da risolvere. Già da tempo si parla del suo rinnovo di contratto e non tanto per gli anni che lo legano al club azzurro – fino al 2027 – ma per l’ingaggio percepito, fermo a quello di 2 anni fa. La squadra di dirigenti di De Laurentiis lavora per adeguare il contratto di Kvaratskhelia, ma la richiesta del giocatore e del suo agente è ancora alta. In questi giorni importanti novità in merito alla trattativa.

Rinnovo Kvara: la richiesta al Napoli è alta

Sembra un remake del film visto con Osimhen. Il Napoli ha espresso la sua volontà ad adeguare il contratto di Kvaratskhelia, ma di certo non vorrà commettere altri errori commessi in passato. In questi giorni, con l’agente in Italia, ci sono stati incontri tra le parti e proseguiranno anche nei prossimi giorni. Tutti vogliono raggiungere un solo obiettivo: uno stipendio più alto.

Per ora l’offerta di De Laurentiis è il triplo di quanto attualmente percepisce il giocatore: ben superiore ai cinque milioni a stagione. La richiesta dell’entourage, invece, è ben più alta e tocca gli otto milioni di euro a stagione. Così facendo, il contratto di Kvara supererebbe anche quello di Lukaku, appena acquistato dal Chelsea. Manca però la parte fondamentale di tutto il quadro, ossia l’accordo tra le parti. E più passano i mesi, maggiori sono le possibilità che questo rinnovo fatichi ad arrivare. Lo scenario, a quel punto, sarà addio certo in estate, poiché il georgiano è stato già bloccato qualche mese fa, prima dell’Europeo, all’arrivo di Antonio Conte.

L’eventuale rinnovo di contratto, però, non chiuderebbe ad una futura cessione del cartellino nell’estate 2025. Infatti, le ottime prestazioni di Kvaratskhelia – in aggiunta alla sua alta professionalità – attirano le migliori società d’Europa. E il Napoli davanti a cifre importanti difficilmente sarebbe disposto a rifiutare. D’altronde, il sostituto ideale del 77 azzurro è già in casa. Ha solo un sette in meno dietro le spalle: è David Neres.