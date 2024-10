Juventus, Thiago Motta cambia ancora: fuori Yildiz e difesa inedita

La Juventus ospita il Parma all’Allianz Stadium nel turno infrasettimanale di campionato: le novità di formazione del tecnico bianconero Thiago Motta

Ancora una volta non mancano le sorprese nell’undici iniziale della Juventus, con Thiago Motta che cambia nuovamente formazione rispetto al pirotecnico 4-4 del Meazza contro l’Inter.

Non basta a Yildiz la splendida doppietta con i nerazzurri per riprendersi una maglia da titolare nella sfida di questa sera contro il Parma, visto che sulla corsia sinistra dell’attacco bianconero è stato confermato Weah, anche lui in gol domenica pomeriggio a San Siro. In mediana invece la novità di Motta è la presenza di Thuram che prende il posto di Fagioli rispetto alla gara contro l’Inter. In difesa invece turno di riposo, almeno inizialmente per Kalulu, con il tecnico bianconero che ripesca Gatti dal primo minuto dopo le ultime esclusioni.

Il difensore italiano ritrova così una maglia da titolare dopo il periodo poco brillante anche a livello fisico, al suo fianco confermato capitan Danilo malgrado la pessima prestazione contro l’Inter. Gatti e il brasiliano giocheranno per la prima volta in coppia al centro della difesa della Juve nella linea a quattro di Thiago Motta. In porta Di Gregorio vince il ballottaggio con Perin, prima convocazione con i ‘grandi’ per il baby della NextGen Gil Puche.