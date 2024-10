Inzaghi non ha digerito ancora la Juve: “Qualcosa non mi torna”

Simone Inzaghi commenta la vittoria dell’Inter sul campo dell’Empoli: le parole dell’allenatore nerazzurro nel post gara

Tre gol per rispondere al Napoli. L’Inter batte l’Empoli e si conferma al secondo posto in classifica. Nel post gara a ‘DAZN’ Inzaghi commenta così il match: “I ragazzi sono stati bravissimi, non era semplice. In questi due giorni avevamo visto l’Empoli cosa aveva fatto in casa, contro Juve e Napoli aveva fatto due grandi gare. Sapevamo che ci sarebbero stati dei problemi, nel primo tempo siamo stati poco rapidi nel girare la palla, ma ho detto ai ragazzi che prima o poi il gol sarebbe arrivato e così è stato”.

ATTEGGIAMENTO LAUTARO MARTINEZ – “Siamo tutti soddisfatti per lui, sappiamo cosa vuol dire fare gol per l’attaccante. Per noi sarà sempre una soluzione, mai un problema. In campionato, al di là del gol, ha fatto sempre buone partite. L’ho tenuto dentro perché volevo che si prendesse questa soddisfazione: sono contento per lui, per Frattesi, per tutta la squadra. Noi dobbiamo continuare a lavorare, poi le soddisfazioni personali vengono dopo quelle di squadra”.

GESTIONE RISORSE E PALACIOS – “Palacios è un giocatore giovane, arrivato due mesi fa e si sta impegnando tantissimo. C’era soddisfazione nel ragazzo per il suo esordio, lavora bene e avrà un grande futuro. Deve capire e studiare dai suoi compagni più esperti”.

INTER-NAPOLI – “Non penso già al Napoli. In questi giorni dentro di me era un misto: domenica c’era qualcosa che non mi tornava, il calcio è questo, forse dovevamo fare ancora di più. Abbiamo lavorato, abbiamo cercato di recuperare, la gestione delle forze è importante, stiamo giocando tanto con delle defezioni che ci limitano un po’”.