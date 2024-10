Il Parma spaventa la Juventus, l’Atalanta non si ferma più

Il Parma mette paura alla Juventus, mentre l’Atalanta soffre ma ha la meglio del Monza: gol di Samardzic e Zappacosta

Dopo la vittoria pomeridiana dell’Inter sul campo dell’Empoli e la rimonta del Venezia contro l’Udinese, questa sera si sono giocate Juventus-Parma e Atalanta-Monza.

Gol a grappoli a Torino dove la formazione di Fabio Pecchia ha spaventato i bianconeri passando per due volte in vantaggio: prima ci ha pensato Del Prato in avvio di primo tempo (al 3′), quindi Sohm nei minuti conclusivi sempre della prima frazione (38′). In mezzo c’è la rete del momentaneo 1-1 siglata da McKennie. Un gol preceduto però da una clausola palla gol divorata da Vlahovic che a due metri dalla porta, sulla respinta del portiere, ha tirato alle stelle.

Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, la Juventus nella ripresa trova quasi subito il 2-2 con una bella azione corale finalizzata da Weah, al secondo gol consecutivo dopo quello all’Inter. Il pareggio arriva al 50′ e di tempo per provare a cercare la vittoria ce ne sarebbe. Thiago Motta lo sa e manda in campo Yildiz per dare un’ulteriore scossa alla squadra. La Juve attacca, il Parma ha una clamorosa occasione in contropiede ma Charpentier si fa ipnotizzare da Di Gregorio. Nel finale occasione bianconera, ma Del Prato salva i ducali: finisce 2-2 e Thiago Motta vede allontanarsi Napoli e Inter.

Serie A, Juventus-Parma e Atalanta-Monza: risultati, marcatori e classifica

Nell’altra gara della serata, l’Atalanta fatica più del previsto contro un Monza ben messo in campo da Nesta. I nerazzurri appaiono appannati nel primo tempo ed, infatti, di occasioni non se ne vedono, anzi sono i brianzoli a creare qualche grattacapo dalle parti di Carnesecchi.

Il copione sembra non cambiare nella ripresa, anche se i padroni di casa provano a prendere il pallino del gioco in mano. L’arbitro annulla un gol ai brianzoli, poi l’equilibrio è rotto al 70′ da Samardzic che con una serpentina in area si libera al tiro e trafigge Turati. Nel finale arriva poi il raddoppio di Zappacosta. Un successo prezioso per i bergamaschi che si portano a quota a 19 punti, a sei lunghezze di distacco dal Napoli che sfideranno domenica prossima al Maradona.

ATALANTA-MONZA 2-0: 70′ Samardzic (A), 88′ Zappacosta (A)

JUVENTUS-PARMA 2-2: 3′ Del Prato (P), 31′ McKennie (J), 38′ Sohm (P), 50′ Weah (J)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 25, Inter 21, Atalanta 19, Juventus 18, Lazio*, Fiorentina* e Udinese 16, Milan* e Torino* 14, Bologna* 12, Empoli 11, Roma* 10, Como*, Cagliari, Parma e Verona 9, Monza, Venezia e Lecce 8, Genoa* 6.

*una partita in meno