Giuntoli ‘riapre’ il mercato della Juventus: “È un ottimo calciatore”

Juventus, le parole di Cristiano Giuntoli ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio della gara contro il Parma

Reduce da rocambolesco pareggio ‘strappato’ al Meazza contro l’Inter, la Juventus vuole tenere il passo del Napoli capolista. Per farlo, i bianconeri sono chiamati a ‘strappare’ tre punti dal confronto casalingo contro il Parma. Impegno tutt’altro che banale, del quale ha parlato anche il football director bianconero, Cristiano Giuntoli, intervenuto ai microfoni di DAZN. Dopo aver definito Yildiz ‘un calciatore dal grande avvenire e di grande qualità’ anche per lo spirito di abnegazione che mette in mostra, Giuntoli ha toccato anche altri temi. Del presente e del futuro, con una finestra al mercato invernale e alle possibili mosse per il vice Vlahovic:

Sensazioni dopo il 4-4 contro l’Inter? “Penso che in generale che potesse andare peggio ma anche molto meglio. In questi casi si cerca di guardare il lato positivo di una squadra che non ha mai mollato, cercando sempre di fare la partita. Si prende quanto fatto di buono e poi si aspetta gennaio.”

Tesoretto per provare a ricucire il piccolo strappo? “Campionato iniziato da poco, c’è tanto da percorrere. Siamo in un momento delicato. Stiamo usando spesso gli stessi calciatori per tante partite; sono squadre temibili quelle che dovremo affrontare e una squadra a corto di gioco potrebbe fare fatica. Siamo pronti ad affrontarle una alla volta”.

Napoli avversario: teme che strappando, l’entusiasmo trascini il popolo partenopeo? Che cosa può fare la Juve per infastidire il Napoli? “Bisogna pensare a ciò che dobbiamo fare per noi: cercare di far crescere la squadra, le cui ambizioni si costruiranno strada facendo. Non voglio pensare ad altro Il Napoli è una grande squadra che per 8/11 ha vinto lo Scudetto due anni fa, partono da un livello completamente differente.

Vi piace Bonny? “È un ottimo calciatore”.