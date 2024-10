Gioielli in vetrina per Juve-Parma: gli osservati speciali di Giuntoli

La Juventus al lavoro in vista del mercato di gennaio: tre gli osservati speciali di Giuntoli nella sfida di questa sera all’Allianz Stadium contro il Parma

Juventus-Parma match importante per la classifica dei bianconeri, ma anche in chiave mercato per la dirigenza della Continassa in vista della finestra di gennaio.

La ‘Vecchia Signora’ è corta in difesa dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato da Bremer, che costringerà il nazionale brasiliano a fermarsi ai box per il resto della stagione. Inoltre, la doppia operazione di Milik sta limitando le scelte offensivo di Thiago Motta, con il centravanti polacco fermo da giugno e che non rientrerà in campo prima di fine dicembre. Servono perciò almeno due innesti alla Juve nel mercato invernale e uno dei nomi finiti sul taccuino del Dt Giuntoli è quello di Bonny, baby attaccante francese che si sta mettendo in evidenza con la casacca del Parma in questa prima parte di campionato.

Calciomercato Juventus, non solo Bonny: anche Balogh e Bernabé sul taccuino di Giuntoli

Il classe 2003 di origini ivoriane ha già messo a referto 3 reti in Serie A e la sua valutazione è schizzata intorno ai 15 milioni di euro.

Decisamente inferiore invece la valutazione dell’ungherese Balogh, colonna della difesa di Pecchia malgrado la giovane età (22 anni) e nei radar anche di altre formazioni del massimo campionato. Infine, i dirigenti della Juventus butteranno sicuramente un occhio su Bernabé, il diamante più pregiato del Parma e destinato ad altri palcoscenici la prossima estate. Lo spagnolo ex Barcellona e Manchester City ha un contratto in scadenza nel 2027 e un prezzo tra i 15 e i 20 milioni di euro.