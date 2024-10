Esonero e ‘derby vinto’, ma il nuovo allenatore costerà un occhio della testa

Dopo l’esonero è già pronto il nuovo allenatore per il top club, soffiato ai grandi rivali, ma costerà carissimo tra clausole e buonuscite

Sono giorni particolari per tanti grandi club in Italia e non solo. L’Inter e Simone Inzaghi sono stati sommersi di critiche dopo il pareggio contro la Juventus arrivato per una rimonta patita negli ultimi minuti tra gol sbagliati e svarioni difensivi. Anche nel Milan, però, la situazione è abbastanza tesa dopo il ko di ieri sera contro il Napoli a San Siro che lascia i rossoneri a quota 14 punti in classifica, addirittura a -11 da Conte. E Fonseca si è assunto le proprie responsabilità.

Non è un buon momento per i diavoli, neanche in Inghilterra dove i Red Devils del Manchester United sono piombati nell’ennesima crisi. Dopo 9 partite in campionato i punti sono appena 11, meno della metà dei 23 del Manchester City capolista. Più vicino alla zona retrocessione che alla vetta. Il ko contro il West Ham, altra squadra in profonda crisi che ora ha agganciato lo United, ha convinto definitivamente la società a esonerare pure ten Hag. Il prescelto per provare di nuovo la risalita è Ruben Amorim, allenatore dello Sporting che ieri dovrebbe aver guidato la squadra di Lisbona per l’ultima volta. Il club primo in classifica ha già annunciato di aver raggiunto un accordo per liberarlo e dopo la vittoria in coppa, lo stesso Amorim ha commentato: “Ora la decisione spetta a me, aspettate ancora un po’ e vi dirò tutto. Se sarò in panchina sabato contro il Chelsea? No, sarò qui. Non lo so”. Insomma, un po’ di suspance ma la strada pare tracciata. E non porta quindi a Massimiliano Allegri, tra le possibilità a disposizione del Manchester United che invece sceglie di fare uno ‘sgarbo’ al City e di sborsare una cifra esorbitante per il nuovo allenatore tra clausola e buonuscita.

Manchester United, lo scippo Amorim al City costa carissimo: 25 milioni

Ruben Amorim è senza dubbio tra gli allenatori emergenti più importanti del panorama internazionale. Con lo Sporting ha ottenuto e sta ottenendo grandi risultati, anche in questo campionato è a punteggio pieno dopo 9 partite con appena 2 gol subiti e 30 fatti. Anche e soprattutto grazie al super bomber Gyokeres, che di gol ne ha segnati già 12. Il portoghese ieri sera ha glissato sul suo futuro, facendo un po’ di melina anche se il destino è scritto e si chiama United.

Secondo tanti, però, Amorim era il prescelto dal Manchester City per la successione di Pep Guardiola, in scadenza, per il prossimo anno. Tanto che all’Etihad arriverà anche Hugo Viana dallo Sporting, come nuovo dt. Invece i Red Devils hanno anticipato i tempi e soffiato ai rivali forse il loro profilo preferito. Comunque una scelta costosa, visto che la clausola per portarlo via anzitempo da Lisbona ammonta a circa 10 milioni di euro. Ma non è finita qui, perché per liberarsi di ten Hag lo sforzo economico è stato addirittura maggiore: ‘Il Corriere dello Sport’ sottolinea che – come da contratto – la buonuscita da corrispondere al manager olandese sarà di qualcosa come 15 milioni. Per un totale di 25 milioni. Con la speranza che stavolta sia quello giusto e che possa valorizzare l’intera rosa. Questa sera contro il Leicester in coppa a guidare la squadra sarà l’ex vice di ten Hag ed ex bandiera Ruud van Nistelrooy.