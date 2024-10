DIRETTA Serie A, Empoli-Inter e Venezia-Udinese: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Empoli-Inter e Venezia-Udinese, gare della decima giornata di Serie A

Dopo il pareggio per 4-4 contro la Juventus e la vittoria di ieri sera del Napoli in casa del Milan, in casa Inter non c’è più tempo per passi falsi o scivoloni. In casa dell’Empoli, la squadra nerazzurra non può permettersi risultati diversi dalla vittoria se non vuole allungare il divario dalla capolista partenopea, distante già sette punti in classifica. Per riuscirci, Simone Inzaghi ha lavorato molto anche sulla solidità difensiva, visto che nelle ultime sei partite di campionato, solamente una volta Yann Sommer è uscito dal campo con un clean sheets (in casa della Roma).

Rispetto alla sfida di domenica, il tecnico interista non recupera Acerbi, Calhanoglu e Carlos Augusto, ma nonostante gli impegni ravvicinati ha deciso di ridurre al massimo il turnover, a testimonianza dell’importanza del match. In casa toscana, il pareggio contro il Parma ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive, ma Roberto D’Aversa sogna una nuova impresa contro una big dopo aver battuto la Roma a domicilio e aver fermato sullo 0-0 la Juve al Castellani.

A soli due punti di distanza dai nerazzurri, si trova la sorprendente Udinese che, in casa del Venezia, cerca una vittoria che potrebbe proiettarla due punti sopra la squadra di Thiago Motta, impegnata in serata contro il Parma. Reduce dalla vittoria di misura contro il Cagliari, Kosta Runjaić spera di non confermare l’andamento delle ultime sei giornate di campionato, che ha visto l’alternanza regolare di una vittoria e una sconfitta. Eusebio Di Francesco, dal canto suo, ha smosso la classifica con il pari in casa del Monza, ma va a caccia di un successo che manca ormai dalla terza giornata di Serie A. Calciomercato.it seguirà le due sfide in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Empoli-Inter e Venezia-Udinese

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Fazzini, Cacace; Colombo, Solbakken. All. D’Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Altare, Svoboda, Haps; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Yeboah; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Touré, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Bravo, Lucca. All. Runjaic.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 25, Inter 18, Juventus 17 Atalanta, Lazio, Fiorentina e Udinese 16, Milan e Torino 14, Bologna 12, Empoli 11, Roma 10, Como, Cagliari* e Verona* 9, Parma, Monza e Lecce* 8, Genoa 6, Venezia 5. *una partita in più