“Da stracciare il tesserino”: bufera Juve, sotto accusa Thiago Motta

In attesa della sfida contro il Parma, Thiago Motta finisce sotto accusa: nuova bufera per il tecnico della Juventus

A distanza di giorni si parla ancora del 4-4 tra Inter e Juventus. Il derby d’Italia ha regalato emozioni e gol a grappoli, una serata di spettacolo per la Serie A che ha accontentato gli appassionati, ma ha sollevato qualche perplessità nei due allenatori.

Ovvio Inzaghi sia quello uscito più insoddisfatto, visto che i nerazzurri hanno avuto l’occasione più volte di chiudere il match, mentre Thiago Motta sorride per la rimonta finale e per aver trovato un punto che ad un certo momento della partita sembrava insperato. A trascinare i bianconeri l’ingresso in campo di Yildiz, autore di una doppietta, ma decisiva si è rivelata anche la mossa a sorpresa dell’allenatore italo-brasiliano: far uscire dal campo Vlahovic quando la Juventus era sotto di due gol per far spazio al giovane Mbangula.

Una mossa che ha portato i frutti sperati, ma che non tutti hanno capito. Anzi, c’è chi storce ancora il naso pensando a questa sostituzione e attacca duramente proprio l’allenatore bianconero.

Juventus, Sabatini contro Motta: “Sostituzione da stracciare il tesserino”

È il minuto 32 di Inter-Juventus, i nerazzurri sono avanti 4-3 e Thiago Motta decide di provare a sorprendere: fuori Vlahovic, autore di un gol e unico riferimento offensivo per i bianconeri, dentro Mbangula. Cinque minuti dopo arriverà il pareggio bianconero che darà ragione all’allenatore.

Non ha ancora però capito il cambio Sandro Sabatini che intervenuto a ‘calcio selvaggio’ ha duramente contestato il tecnico della Juventus per questa sostituzione: “Il cambio Vlahovic Mbangula è da stracciare il tesserino”. Giudizio netto contro l’allenatore bianconero che però ha avuto ragione dal giudice che più conta: il campo.

Lì dove la Juve ha trovato un importante pareggio in casa dell’Inter, dopo aver rischiato in un paio di occasioni di subire anche il quinto gol. Un 4-4 che fa bene alla classifica, ma soprattutto al morale della truppa bianconera che ora può guardare con rinnovata fiducia e ottimismo al proseguo della stagione. Contando anche sui colpi a sorpresa di Thiago Motta.