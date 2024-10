Milan-Napoli, scambio folle: è già tutto deciso

Il big match della decima giornata di Serie A può portare con sé un folle scambio di mercato: è già tutto deciso

Il big match della decima giornata di Serie A si è disputato questa sera, alle 20.45, con il Milan che ha ospitato il Napoli primo in classifica.

Dopo il rinvio della partita in casa del Bologna, con annesse polemiche, i rossoneri hanno perso davanti al proprio pubblico: la squadra di Fonseca non è riuscita a fermare la marcia della formazione di Antonio Conte che è arrivata a dieci risultati utili consecutivi in campionato.

Il match ha visto confrontarsi anche due dei calciatori più ambiti sul mercato: da un lato Rafael Leao, dall’altro Kvaratskhelia (autore del secondo gol), con il portoghese all’inizio in panchina (è entrato al 62′) lì dove si è accomodato il georgiano nella sfida contro il Lecce. Ma di possibili protagonisti ce ne sono diversi: da Morata a Lukaku, passando per McTominay e Pulisic.

Proprio sui duelli di questa sera si è concentrato il sondaggio di Calciomercato.it che ha voluto chiedere su X: Milan-Napoli, a San Siro un’altra partita Scudetto. Tanti i duelli in campo: voi chi scambiereste?

Milan-Napoli, scelto lo scambio Leao-Kvaratskhelia

La scelta è ricaduta sul possibile scambio tra Leao e Kvara, votato dal 38,5% di chi ha partecipato al nostro sondaggio. I due sono sicuramente i calciatori dotati di maggior talento delle due formazioni ed entrambi vivono un momento complicato, anche se per motivi diversi.

Il portoghese non sta riuscendo ad incidere come vorrebbe e Fonseca ultimamente lo ha lasciato più volte in panchina o lo ha sostituito nei momenti cruciali delle partite. Dall’altro lato il georgiano non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli e continua ad avere lo stesso ingaggio di quando è arrivato in azzurro.

Questioni da risolvere, magari partendo già questa sera con una prestazione decisiva. Tornando al sondaggio, il secondo scambio più votato è quello tra Morata e Lukaku (34,6%), mentre Pulisic-McTominay ha raccolto il 26,9%.