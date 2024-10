Lukaku e Kvaratskhelia stendono il Milan: Napoli in fuga

Il Napoli di Antonio Conte scappa in fuga in vetta alla classifica grazie alla vittoria di questa sera a San Siro contro il Milan

Con due reti messe a segno durante i primi 45 minuti del match di questa sera, il Napoli ottiene in trasferta tre punti importantissimi contro il Milan. A trascinare l’indomabile formazione allenata da Antonio Conte la coppia d’attacco composta da Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia, entrambi determinanti nella prima mini fuga in vetta alla classifica degli azzurri in attesa delle partite di Inter e Juventus.

Una gara subito in discesa per i ragazzi di Conte che passano in vantaggio dopo appena cinque minuti grazie ad un avvio di grande pressione sul possesso rossonero. Su una dormita difensiva del Milan, Lukaku scappa in posizione regolare in profondità sulla palla di Anguissa e si difende da una spallata di Pavlovic che non riesce a contenerlo prima di battere a rete con il sinistro all’angolino. Nonostante l’avvio timido, ecco che la squadra di Paulo Fonseca tira fuori l’orgoglio e cerca di impensierire soprattutto utilizzando le corsie esterne il Napoli.

Tante opportunità potenziali per i rossoneri, ma poche occasioni clamorose ad rendere difficile la serata di Meret. Prima del duplice fischio dell’arbitro Colombo, c’è spazio per il raddoppio azzurro: Kvaratskhelia prende palla dalla sinistra e si accentra, prende il mirino e trova una conclusione angolata sulla quale un rivedibile Maignan non riesce a salvare. In avvio di ripresa, è proprio il Milan a rendersi subito pericoloso con un gol di testa di Alvaro Morata annullato però dopo l’intervento del Var per posizione irregolare dello spagnolo. Rispetto al primo tempo, la tanto attesa reazione di orgoglio non arriva e i cambi che portano agli ingressi di Pulisic e Leao non sortiscono gli effetti sperati.

Si chiude senza grandi emozioni un match che consacra ancora una volta la crescita esponenziale del Napoli di Conte.

Serie A, Milan-Napoli 0-2: marcatori e classifica

Con questo successo, il Napoli tenta la prima vera fuga di questo inizio di stagione. Aspettando Inter e Juventus, impegnate in questa decima giornata di Serie A rispettivamente contro Empoli e Parma, la squadra di Antonio Conte si gode il primato in solitaria con 7 punti di vantaggio sui nerazzurri al secondo posto.

Ecco il tabellino di Milan-Napoli e la classifica di Serie A aggiornata:

Milan-Napoli 0-2: 5′ Lukaku (L), 43′ Kvaratskhelia

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 25, Inter 18, Juventus 17 Atalanta, Lazio, Fiorentina e Udinese 16, Milan e Torino 14, Bologna 12, Empoli 11, Roma 10, Como, Cagliari* e Verona* 9, Parma, Monza e Lecce* 8, Genoa 6, Venezia 5.

*una partita in più