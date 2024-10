Firma con l’Inter, scoppia subito il caso: “Scelta senza senso”

Firma con l’Inter già ufficializzata, ma subito scoppia il caso: per i tifosi questa scelta non ha alcun senso, cosa è successo

Reduce dal 4-4 contro la Juventus, una partita che ha lasciato più di un rammarico per i due punti persi, l’Inter vuole ripartire subito a vincere e spera di poter approfittare della sfida contro l’Empoli di mercoledì pomeriggio.

Intanto ieri è stato approvato il Bilancio e dalle pagine sono emerse anche alcune importanti novità dal punto di vista del mercato. In particolare sono stati ufficializzati i rinnovi di Francesco Acerbi e Matteo Darmian: entrambi hanno prolungato per un’altra stagione e quindi dovrebbero restare all’Inter fino al 2026. Condizionale d’obbligo visto che nel contratto è presenta la possibilità di risoluzione a favore del club, dietro il pagamento di una buonuscita da mezzo milioni di euro.

Proprio il rinnovo di Acerbi e Darmian ha fatto un po’ storcere il naso alla tifoseria nerazzurra che sui social ha commentato il prolungamento con poco entusiasmo.

Ecco allora che sui social i sostenitori interisti mostrano qualche dubbio sulla scelta della società. Nulla contro Acerbi e Darmian, ancora oggi tra i calciatori più impiegati da Inzaghi, ma la convinzione che serva ringiovanire la rosa per far un ulteriore step.

C’è così chi si limita a dire che i due non vanno bene per problemi d’età, chi va oltre affermando che questa società sta facendo rimpiangere Zhang, ma anche chi attacca senza alcuna censura: “Rinnovo senza senso”.

Ecco alcuni tweet sull’argomento:

— Fabio (NON spostare il focus) Wallys (@Fabio_Wallys) October 28, 2024

Per la gioia degli amici interisti che desiderano una rosa piu’ giovane, sono stati rinnovati i contratti di Acerbi (36 anni), Darmian (34) e Mkhitaryan (35). pic.twitter.com/EJrtHBPGIb

Quindi andrà via de vrij immagino, Se poi rinnoviamo anche a de vrij con acerbi 2026 marotta può dire quel cazzo che vuole ma qui si comincerà a rimpiangere Zhang e gli alibi x gli allenatori aumenteranno https://t.co/ILVuVRLcGB

Darmian non può fare il quinto a 36 anni, basta, e il braccetto è un ruolo già coperto, Acerbi é importantissimo per noi ma a Giugno va per i 37, stop dai, basta, e tiriamolo fuori un po’ di coraggio ogni tanto su

— Paolobroziovic88 (@paolobrozovic88) October 28, 2024