DIRETTA Serie A, Cagliari-Bologna 0-0 e Lecce-Verona 0-0 | Si parte LIVE

Si torna in campo, per il turno infrasettimanale valido per la decima giornata del campionato di Serie A: si parte con Cagliari-Bologna e Lecce-Verona

Dopo le gare giocate tra venerdì e domenica, nuovo appuntamento con il campionato di Serie A e il primo turno infrasettimanale della stagione: scendono in campo Cagliari-Bologna e Lecce-Verona.

I rossoblu, guidati dall’allenatore Davide Nicola, si presentano a questo appuntamento da dodicesimi in classifica a pari merito con Bologna, Como e Verona, ma dopo la sconfitta senza discussioni patita sul campo dell’Udinese di Kosta Runjaic: 2-0 il risultato finale con le reti del bomber Lorenzo Lucca e di Keinan Davis nella ripresa. Avversari di giornata sono i rossoblu guidati in panchina da Vincenzo Italiano. I felsinei, che non hanno giocato nella giornata precedente a causa del rinvio, non senza polemiche, per le avverse condizioni climatiche della gara contro il Milan di Paulo Fonseca in programma inizialmente alle 18 di sabato, arrivano a questa sfida dopo quattro pareggi nelle ultime cinque partite. La vittoria manca dal 22 settembre scorso: 2-1 sul campo del Monza di Alessandro Nesta. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Unipol Domus’ di Cagliari.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-BOLOGNA

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Marin, Prati; Zortea, Viola, Gaetano; Piccoli. All. Nicola

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 22, Inter 18, Juventus 17 Atalanta, Lazio, Fiorentina e Udinese 16, Milan* e Torino 14, Empoli 11, Roma 10, Bologna*, Como, Cagliari e Verona 9, Parma e Monza 8, Genoa 6, Venezia e Lecce 5.

*una partita in meno

La seconda partita delle 18.30 di questo martedì di campionato, vede di fronte il Lecce e il Verona: un vero e proprio spartiacque per entrambe le squadre e i rispettivi allenatori, le cui panchine sono in bilico. I gialloblu, guidati da Paolo Zanetti, sono reduci dalla pesantissima sconfitta, 6-1 il risultato finale, subita sul campo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini e non vincono dal 4 ottobre scorso: 2-1 casalingo al Venezia di Eusebio Di Francesco. Di contro, i padroni di casa allenati da Luca Gotti, dopo aver preso 6 gol dalla Fiorentina di Raffaele Palladino in casa, hanno perso contro il Napoli capolista di Antonio Conte di misura: decisiva la rete di capitan Giovanni Di Lorenzo. Adesso, però, servono i punti per risollevarsi dall’ultimo posto in classifica, in coabitazione con i lagunari precedentemente citati. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Via del Mare’ di Lecce.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-VERONA

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic. All. Gotti

VERONA (4-2-3-1): Perilli; Tchatchoua, Ghilardi, Coppola, Daniliuc; Belahyane, Duda; Suslov, Serdar, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 22, Inter 18, Juventus 17 Atalanta, Lazio, Fiorentina e Udinese 16, Milan* e Torino 14, Empoli 11, Roma 10, Bologna*, Como, Cagliari e Verona 9, Parma e Monza 8, Genoa 6, Venezia e Lecce 5.

*una partita in meno