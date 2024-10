Ancora un infortunio, salta Empoli-Inter: torna dopo la pausa

Arriva un nuovo infortunio prima di Empoli-Inter: il responso degli accertamenti non lascia dubbi, non tornerà prima della sosta

“Lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro”: è questo il responso degli accertamenti cui si è sottoposto l’attaccante quest’oggi. Una diagnosi che non lascia dubbi sul fatto che salterà la prossima gara di campionato: Sebastiano Esposito non ci sarà domani pomeriggio al fischio d’inizio di Empoli-Inter, gara valida per la decima giornata di Serie A.

L’attaccante, ex di turno visto che è cresciuto nelle giovanili nerazzurre, dovrà restare a riposo per qualche tempo dopo aver già saltato la sfida contro il Parma. Il 22enne di Castellammare di Stabia non potrà quindi far parte dei convocati di D’Aversa per la partita contro i campioni d’Italia e dovrà fare soltanto da spettatore contro la sua ex squadra. Uno stop che dovrebbe perdurare ancora una decina di giorni: in questo modo Esposito sarebbe costretto a saltare anche le prossime partite contro Como e Lecce, per poi tornare in tranquillità dopo la sosta di novembre per la partita contro l’Udinese.

Empoli-Inter, quanti assenti: le probabili formazioni

Sebastiano Esposito con il suo infortunio va quindi ad aggiungersi alla lunga lista degli indisponibili per Empoli-Inter, partita che si disputerà mercoledì pomeriggio con fischio d’inizio alle 18.30.

Oltre all’attaccante, D’Aversa dovrà fare a meno anche di Ebuehi, Perisan, Sazonov e Zurkowski. Non va meglio ad Inzaghi che non ha recuperato ancora Acerbi, Calhanoglu e Carlos Augusto tutti alle prese con problemi muscolari e assenti già contro la Juventus. Ci sarà, invece, Asllani, finito in panchina contro i bianconeri per fare spazio a Zielinski, autore di una doppietta dagli undici metri, come regista. L’albanese dovrebbe ancora accomodarsi in panchina con il polacco nuovamente schierato al centro della mediana.

Queste le probabili formazioni di Empoli-Inter:

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo. All. D’Aversa.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi