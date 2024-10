Alta tensione Milan, Fonseca out e rimpianto Conte: “Un allenatore vero”

Conte affossa il Milan e Fonseca torna nel mirino. Rabbia contro la società per non aver preso il salentino, ora in testa a +7 sull’Inter

La sconfitta col Napoli è pesantissima per il Milan. Anche se hanno una gara in meno, dopo appena dieci giornate di campionato i rossoneri sono già a -11 dal primo posto occupato da Lukaku e compagni.

Sui social, manco a dirlo, rispopola il #FonsecaOut, con il rimpianto di tantissimi tifosi che ha il volto proprio di Antonio Conte.

Una società che pensa solo ai soldi ed un allenatore scarso. Con Conte in panchina vincevamo anche se giocavo io — riccricc (@RRRRiccobene) October 29, 2024

Io penso Leao vada venduto, ma abbiamo giocato finché hanno voluto loro. Non scherziamo abbiamo fatto la partita che voleva Conte — GiancarloScarmozzino (@GScarmozzino) October 29, 2024

Complimenti per aver scelto Fonseca e non Conte!

Sai come vendi magliette biglietti ecc arrivando decimo? — emanuele pozzoli (@EmanuelePozzoli) October 29, 2024

Questo per dire che la mancanza di mentalità vincente parte dall’alto. Oppure ora avevi Conte tu. Così come non avresti i Musah di turno a 20 milioni ma giocatori fatti e finiti. Fonseca ha colpe come tutti, ma è il meno colpevole. Lui è Fonseca e fa quello che è in grado — Abbiamo davvero speso 20 milioni per Musah (@Zincoritorna) October 29, 2024

Conte si sta esaltando, Napoli favorita numero 1 per lo scudetto a mio avviso. Milan da 7º posto quest’anno, dietro anche a Lazio, Atalanta e Fiorentina #MilanNapoli — valeriomariano (@valeriomariano9) October 29, 2024

Milan-Napoli: “Fonseca deve andarsene”. Rimpianto Conte

Rammarico e rabbia quasi tutta riversata contro la società, rea di aver puntato sul portoghese anziché sul tecnico salentino, che aveva messo il Milan in cima alle sue preferenze. E stasera ecco la sua ‘vendetta’, un 2-0 al sapore di Scudetto che affossa Fonseca e tutto il mondo milanista.

il milan di #Fonseca è una squadra troppo prevedibile per uno furbo come #Conte #MilanNapoli — IAN L’URAGANO® (@DIABOLIK_7) October 29, 2024

Conte ball — Donnie Darko (@danbappa_x) October 29, 2024

In piena emergenza in attacco, #Leao in panchina solo un incapace come #fonsecaout c’è lo poteva tenere.

Noi non scendiamo sulle fasce, loro fanno goal.

Quando ci leviamo dalle balle questo cialtrone e prendiamo un allenatore vero? — penelope (@2024_penelope) October 29, 2024

Con la vittoria di stasera, il Napoli allunga in testa a 25 punti. I partenopei sono adesso a +7 dall’Inter seconda e a +8 dalla Juventus terza, anche se sia i nerazzurri che i bianconeri hanno una partita in meno. Così come il Milan, stasera però già fuori quasi definitivamente dalla corsa al titolo.