Tutto pronto per l’esonero: la partita di domani è decisiva

Due pareggi e altrettante sconfitte nell’ultimo mese. Il tecnico rischia di pagare a caro prezzo l’ottobre nero della sua squadra

L’esonero è dietro l’angolo. Di più: sarebbe già pronto. Il tecnico potrebbe dire addio alla panchina nella giornata di domani, qualora la sua squadra dovesse uscire sconfitta – peggio se sconfitta in maniera pesante – dalla partita valevole per l’undicesima di campionato.

Stando alle ultime indiscrezioni si decide domani il futuro di Pierpaolo Bisoli, allenatore del Modena attualmente diciassettesimo in Serie B. Il 57enne tecnico di Porretta Terme (Emilia-Romagna) è approdato ad aprile 2024 sulla panchina dei ‘Canarini’, al posto di Paolo Bianco. Mancavano solo cinque giornate alla fine del campionato, in cui è riuscito a ottenere 8 punti.

Un bottino di tutto rispetto per il Modena, ripartito con ambizioni playoff. Ma nelle prime 10 di questa annata Abiuso e compagni sono riusciti a vincere soltanto 2 volte, pareggiando 4 e subendo altrettanti ko, escluso quello in Coppa Italia. L’ultimo sabato scorso, in casa del Sassuolo. La squadra è inoltre in serie negativa da fine settembre, precisamente dalla batosta casalinga (1-3) contro la Sampdoria. Da lì in poi 2 pareggi e 1 sconfitta, in totale 6 gol incassati.

Modena-Cremonese possibile ultima spiaggia per Bisoli: contatti con Stroppa

Ci sarebbe già il nome del successore di Bisoli, vale a dire Giovanni Stroppa. Secondo ‘Parlando di Sport’ l’ex tecnico della Cremonese, proprio l’avversaria del Modena domani, la società gialloblù avrebbe già effettuato dei sondaggi per capire se esistono i margini per un accordo.

Stroppa è stato licenziato dalla Cremonese appena venti giorni fa, dopo 49 partite con una media di 1,69 punti a partita. Grazie all’accordo collettivo della Serie B di un anno fa, lui come qualsiasi altro allenatore mandato via prima del 20 dicembre può assumere la guida di un’altra formazione cadetta. Vediamo se sarà proprio il Modena, con Bisoli chiamato a vincere, o perlomeno a non perdere domani al ‘Braglia’ per scongiurare l’esonero. Un esonero per tanti già scritto.