Il tecnico si dimette, la società accetta: separazione UFFICIALE

Ufficiale la separazione con il tecnico, che ha presentato le proprie dimissioni, accettate dalla società

Dopo l’annuncio del tecnico che aveva rassegnato le proprie dimissioni, ecco arrivare la conferma e la separazione ufficiale: la società ha infatti deciso di accettarle.

Le strade di Ezio Capuano e del Foggia, dunque, si separano ufficialmente dopo pochissimo tempo. Il tecnico campano si era legato ai rossoneri un mese fa: dopo aver risolto il contratto che lo legava al Taranto, da cui era stato esonerato nella scorsa stagione, Capuano aveva sottoscritto un accordo con il Foggia il 27 settembre, sostituendo l’esonerato Massimo Brambilla. Dopo la sconfitta esterna contro il Sorrento e dopo aver raccolto cinque punti in altrettante gare, Capuano ha deciso di presentare le dimissioni, irrevocabili.

Foggia, UFFICIALE la separazione con Capuano

Il club pugliese ha deciso di accettare le irrevocabili dimissioni del tecnico 59enne. Ora bisognerà capire chi sostituirà Capuano sulla panchina rossonera, con la squadra che al momento occupa il 15esimo posto in classifica del gruppo C di Serie C, appena fuori dalla zona playout (occupata dal Team Altamura, che ha gli stessi punti dei rossoneri).

La classifica resta comunque piuttosto corta, visto che la zona playoff è lontana solo tre punti. C’è poi da sottolineare come il campionato è ancora lungo e il Foggia ha quindi tutto il tempo per risalire la china, ma lo farà con un’altra guida tecnica. Da valutare appunto chi potrà essere, considerato che Brambilla è ancora sotto contratto con la società pugliese.

Questo il comunicato ufficiale diramato dal club rossonero:

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver preso atto delle dimissioni di mister Ezio Capuano che, nonostante le interlocuzioni con quest’ultimo, restano irrevocabili come annunciato. Di conseguenza la società accetta le dimissioni senza riserva. Il mister rinuncia a qualsiasi emolumento maturato dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla data odierna, dimostrando grande attaccamento ai colori rossoneri e stima verso il club.

Il club ringrazia il tecnico per la collaborazione resa fino ad oggi e gli augura le migliori fortune sportive e personali”.