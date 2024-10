Colpo gratis in Premier: nuovo ribaltone Theo Hernandez-Milan

L’esterno francese torna a far discutere sul calciomercato in una stagione sin qui poco esaltante per numeri e prestazioni

Con il rinvio dell’ultima partita in programma con il Bologna, il Milan – oltre a dover recuperare solamente nel 2025 la gara del Dall’Ara – ha incassato altre due cattive notizie. I rossoneri, infatti, dovranno affrontare il Napoli nel turno infrasettimanale di campionato di martedì sera senza due titolarissimi.

A causa del match rinviato, Fonseca non avrà a disposizione sia Theo Hernandez che Reijnders: entrambi non hanno potuto scontare la loro giornata di squalifica contro il Bologna e per questa ragione saranno costretti a perdersi il big match di San Siro. Un colpo durissimo per il tecnico portoghese che non ha vissuto un grande inizio di stagione sulla panchina rossonera e che dovrà presentarsi all’incrocio con Antonio Conte senza due leader tecnici della sua formazione. A tormentare ulteriormente l’allenatore, poi, sono le ultime voci circolate che riguardano il mercato.

Come riportato in Germania da ‘Sky Sports’, anche il Manchester United si sarebbe unito alla corsa per Alphonso Davies. Com’è risaputo, l’esterno canadese è giunto al suo ultimo anno di contratto con il Bayern Monaco e potrebbe dire addio a fine stagione. Il pressing dei ‘Red Devils’, che si unisce a quello di vecchia data del Real Madrid, rende sempre più concrete le chance di un divorzio a costo zero per il prossimo giugno. A quel punto, ecco che il club bavarese potrebbe riprendere una traccia già sondata la scorsa estate e che porta al nome di Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, nuovo intreccio con il Bayern Monaco

Non è un mistero che da qualche mese Theo Hernandez sia entrato nella lista degli obiettivi del Bayern Monaco tra i vari candidati alla fascia sinistra una volta salutato Alphonso Davies.

Come raccontiamo da tempo, i discorsi per il rinnovo di Theo Hernandez – il cui contratto andrà in scadenza nel giugno 2026 – sono fermi da mesi. Una situazione in questo momento appare piuttosto chiara visto che non esiste ancora una vera e propria trattativa tra il club rossonero e il calciatore. Il Milan non ha presentato alcuna offerta ufficiale, nonostante la volontà del terzino francese sia quella di voler continuare. Più passa il tempo e più chiaramente aumentano i dubbi sul futuro dell’ex Real Madrid che si aspetta una passo deciso da parte della società nei suoi confronti entro questa stagione.