Allegri per la panchina, arriva il verdetto: pagano la clausola

Per Massimiliano Allegri sembra venire meno una possibilità di tornare subito in panchina: la big ha deciso di pagare la clausola

Si parla sempre di Massimiliano Allegri quando una panchina di una big si libera o il proprio allenatore è a rischio. È successo anche questa volta con la Roma, con Juric ancora in bilico, ma con la scelta della società di confermarlo almeno fino alla sfida di giovedì.

Non ha fatto la stessa scelta il Manchester United che ha deciso di sollevare dall’incarico ten Hag. Dopo mesi di voci e indiscrezioni, i Red Devils hanno scelto la strada dell’esonero per provare a salvare una stagione che è iniziata come peggio non poteva. Quattordicesimo in classifica, distante ormai dalle posizioni di vertice, l’ultima sconfitta contro l’Aston Villa ha rappresentato il passo finale dell’avventura di ten Hag sulla panchina del club inglese.

Per ora è stato nominato van Nistelrooy come sostituto ad interim, ma la società si sta muovendo per individuare un allenatore a cui affidare il progetto del rilancio, l’uomo che avrà il compito di far tornare a vincere lo United. Tra i nomi accostati anche quello di Allegri, oltre a Inzaghi ma per la prossima stagione. Non sarà però italiano il nuovo allenatore dei Red Devils: stando a ‘The Athletic’, infatti, la scelta sarebbe ricaduta su Amorim, attuale allenatore dello Sporting.

Manchester United, scelto Amorim: si lavora alla clausola

Il Manchester United starebbe ora lavorando per trovare l’accordo totale per portare Amorim sulla propria panchina e si è già detto disponibile a pagare la clausola presente nel contratto del tecnico portoghese.

Dal canto suo l’allenatore avrebbe già detto sì alla proposta della società inglese e aspetterebbe soltanto la formalizzazione dell’affare per traslocare su una nuova panchina. Una ipotesi che prende corpo e che potrebbe avere la sua concretizzazione nei prossimi giorni. Ovviamente, lo Sporting avrà la necessità di trovare un nuovo allenatore ed è difficile pensare che Amorim lasci prima che il club che lo ha lanciato al grande calcio.

Tutto però lascia pensare che alla fine l’affare si concluda e che Amorim, dopo aver sfiorato in estate la panchina del Liverpool, si trasferisca da subito in Premier League alla guida del Manchester United.