Juventus, Motta contento a metà: “Meritavamo qualcosa in più”

Non si sbottona Thiago Motta dopo Inter-Juventus: il tecnico bianconero parla ancora della lotta scudetto

La Juventus evita il ko e confeziona la rimonta nel derby d’Italia con l’Inter, ma Thiago Motta non si sbottona sulla corsa scudetto.

C’è soddisfazione, ma anche un pizzico di amarezza nelle parole di Thiago Motta che ai microfoni di Dazn ha commentato il pareggio ottenuto dalla sua Juventus sul campo dell’Inter. Una partita pazzesca quella andata in scena a San Siro, dove la doppietta di Kenan Yildiz ha permesso ai bianconeri di chiudere sul 4-4 il derby d’Italia.

In particolar modo, il tecnico bianconero si è soffermato sulla prestazione e soprattutto sulla reazione di cuore della sua squadra: “In queste partite serve il gioco, ma anche lo spirito giusto. Dopo un primo tempo equilibrato speravamo in un altro risultato, poi ci siamo trovati sotto di due gol e loro potevano scappare, non ci sono riusciti e l’abbiamo recuperata. Dobbiamo capire perché a tratti facciamo molto bene e a tratti subiamo tanto l’avversario”.

Inter-Juventus, le parole di Thiago Motta a fine partita

L’allenatore bianconero però non si sbilancia sulla lotta scudetto: “Abbiamo fatto una buona partita contro quella che, insieme al Napoli, è la favorita per lo scudetto. Non è una mia opinione, ma l’Inter è campione in carica, il Napoli lo ha vinto due anni fa. Hanno mantenuto la base e in questo momento possono competere fino alla fine per vincere. Ora ci aspetta la partita col Parma, vedremo cosa succederà e come continuerà il nostro percorso”.

Impossibile non soffermarsi sulla prova di Francisco Conceicao: “Ha fatto molto bene in entrambe le fasi, è stato attento nelle transizioni anche se può migliorare. Ha qualcosa nel sangue, vive e sente al massimo gli allenamenti e le partite, ha un atteggiamento eccezionale che contagia tutti”.

Infine, sul contributo di Kenan Yildiz e non solo: “Chi è entrato ha contribuito, anche Mbangula. Sono contento del lavoro fatto da Vlahovic, poi abbiamo cambiato la partita e avremmo meritato qualcosa in più dopo aver sofferto tantissimo” ha concluso Thiago Motta.