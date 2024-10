Inter-Juventus, affare di mercato ‘impossibile’: scelto lo scippo ai nerazzurri

Inter-Juventus a confronto anche sul mercato: tante necessità per Inzaghi e Thiago Motta, scelto il colpo ‘impossibile’ che farebbe comodo al tecnico bianconero

E’ uno dei big match per eccellenza del campionato italiano e tra poco offrirà ancora una volta spettacolo a San Siro, di fronte a una grande cornice di pubblico sugli spalti e televisivo. E’ Inter-Juventus, una sfida che non ha bisogno di presentazioni e che non a caso viene unanimemente definito come il derby d’Italia.

Punti molto pesanti in palio, nonostante si sia ancora nella fase iniziale della stagione. Ma questo incrocio per la nona giornata di campionato vale già molto, perché entrambe non possono perdere tempo e terreno. Il Napoli davanti, almeno per ora, corre e sogna già il primo allungo, dunque le due rivali devono provare a superarsi per non far scappare gli azzurri.

L’Inter è in un buon momento di forma e cerca conferme, la Juventus è invece ferita dalla prima sconfitta stagionale, quella patita in Champions League con lo Stoccarda e vuole una grande serata per rialzarsi. A margine del match, non si può non parlare di mercato per entrambe, anche perché le due squadre hanno qualche problema di troppo per quanto concerne gli infortuni. E chissà che prossimamente, già a partire dalla finestra di mercato invernale, non possano confrontarsi nuovamente.

Inter-Juventus, Bastoni cambia maglia sui social: sogno proibito dei bianconeri

Intanto, giocando a fare fanta mercato, la redazione di Calciomercato.it ha chiesto, nel consueto sondaggio sul proprio profilo ‘X’, ai propri utenti quale dei giocatori rivali servirebbe maggiormente a Simone Inzaghi o a Thiago Motta.

Sondaggio vinto largamente da Bastoni, un difensore di cui la retroguardia bianconera avrebbe davvero bisogno, come testimoniato dal 53,6% di voti ricevuti, pur avendo fin qui subito un solo gol in campionato. In seconda posizione, nel nostro sondaggio, l’eventuale passaggio di Cambiaso all’Inter (25% dei voti). Quindi Taremi come eventuale attaccante di scorta alla Juve (21,4%). ‘Scartato’ in ottica Inter invece Manuel Locatelli, che non ha ricevuto neanche un voto: a centrocampo, i nerazzurri sono ben forniti, decisamente.