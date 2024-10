Fonseca promosso, ma Leao è un problema: “Non si capisce”

Alessandro Budel commenta l’avvio di stagione del Milan e individua il punto debole della formazione di Fonseca

Il Milan fa da spettatore in questa giornata di campionato a causa del rinvio della partita contro il Bologna.

La vicenda è nota e consentirà ai rossoneri di dedicarsi fin da subito allo scontro diretto contro il Napoli in programma martedì. Una partita alla quale non prenderanno parte Theo Hernandez e Reijnders, entrambi squalificati visto che al ‘Dall’Ara’ non si è giocato. Il turno infrasettimanale darà risposte importanti sulla stagione della squadra di Fonseca che ha avuto un inizio di stagione altalenante con la vittoria nel derby e qualche battuta d’arresto di troppo.

Ne ha parlato a ‘milanlive.it’ Alessandro Budel, ex calciatore e attuale opinionista Dazn: “Il Milan è una squadra che sa giocare bene e divertire – le sue dichiarazioni -, ma in questo momento manca la solidità”. Il problema è rappresentato dalla fase difensiva con la squadra che “a volte lascia troppi spazi, per diventare una vera pretendente per il campionato deve diventare più solida”.

Milan, Budel bacchetta Leao: “Fatica a trovare continuità”

Il problema del troppo spazio è una costante, secondo Budel, della carriera di Fonseca. L’ex calciatore lo spiega: “A me Fonseca piace e mi piaceva anche quando era alla Roma, dove la squadra giocava bene e aveva lo stesso difetto che ha oggi il Milan: lasciare troppo spazio agli avversari e di essere poco continua a livello di risultati”. Del tecnico portoghese apprezza anche “la personalità che ha nel saper gestire alcuni giocatori importanti”.

Facile pensare a Leao e alle recenti esclusioni: “Sta faticando a fare la differenza. Non si capisce perché non riesca a incidere come un campione dovrebbe fare – le parole di Budel -. Credo che lui abbia delle doti fuori dalla norma, può essere davvero il crack del campionato, però lo ha dimostrato solo nell’anno dello Scudetto”. Anche in questo caso il problema è la continuità di prestazioni: “Fatica a trovarla”. Questo però non significa che i rossoneri non possano vincere il campionato, anzi Budel è convinto che la squadra “ha tutto per vincere lo scudetto”.