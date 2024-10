DIRETTA Serie A, Lazio-Genoa e Monza-Venezia: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Lazio-Genoa e Monza-Venezia, gare della nona giornata di Serie A

La nona giornata di campionato entra nel vivo, con due partite in programma alle 15, che faranno d’antipasto al derby d’Italia Inter-Juventus, in programma alle 18. Sfide molto importanti in ottica salvezza e nella corsa Champions League, Lazio-Genoa e Monza-Venezia metteranno in palio punti molto preziosi per i rispettivi obiettivi delle squadre che scenderanno in campo.

Partiamo dalla sfida dello “Stadio Olimpico”, dove i padroni di casa proveranno a riscattarsi subito dopo la sconfitta di misura subita in casa della Juventus la scorsa settimana. Oltre alla disfatta, la trasferta di Torino ha portato in dote a Marco Baroni anche l’assenza di Alessio Romagnoli, espulso per fallo da ultimo uomo su Pierre Kalulu. Nulla da fare anche per Manuel Lazzari, che non è ancora riuscito a recuperare dopo l’infortunio subito contro l’Empoli. Con appena 6 punti in classifica, la squadra allenata di Alberto Gilardino cerca conferme dopo la prova di carattere contro il Bologna, conclusasi sul 2-2 nonostante il doppio svantaggio.

A proposito di Campioni del Mondo, Alessandro Nesta lunedì scorso ha festeggiato la sua prima vittoria da allenatore in Serie A, travolgendo il Verona allo stadio Bentegodi per 3-0. Una vittoria convincente che ha rappresentato un’importante boccata d’ossigeno in classifica. Con 7 punti in graduatoria, i brianzoli in caso di vittoria supererebbero in un colpo solo Bologna (con una partita in meno), Cagliari, Como e Verona. Fanalino di coda con appena 4 punti in classifica, l’undici di Eusebio Di Francesco è reduce da tre sconfitte consecutive e ha bisogno di un acuto nel terzo scontro diretto per la salvezza in questo avvio di stagione. Calciomercato.it seguirà le due sfide in tempo reale.

Probabili formazioni Lazio-Genoa e Monza-Venezia

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Matturro, Vasquez; Zanoli, Miretti, Frendrup, Melegoni, Martin; Ekhator, Pinamonti. All. Gilardino.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Djuric. All. Nesta.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Candela, Svoboda, Idzes; Haps, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

CLASSIFICA SERIE A: