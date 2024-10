Vlahovic al posto di Haaland: decisione già presa, ecco le cifre

Dusan Vlahovic erede di Haaland al Manchester City. Ecco tutti i dettagli del possibile accordo con la Juventus

La permanenza di Vlahovic alla Juventus, naturalmente oltre questa stagione, è molto incerta. Il motivo è noto a tutti: il serbo è in scadenza nel 2026, dunque senza un accordo per il rinnovo, il divorzio sarebbe inevitabile.

La trattativa per il prolungamento è già partita più o meno sottotraccia, certo è che per Giuntoli non sarà facile strappare il sì del serbo e del suo agente. In sostanza il numero 9 deve accettare di spalmare, o meglio dire ridurre il suo ingaggio di 10 milioni netti. E che salirà a 12 l’anno prossimo, sulla carta il suo ultimo in bianconero.

In questi giorni ha ripreso quota la possibilità di un accordo cosiddetto ‘ponte’, cioè il prolungamento di un solo anno che eviterebbe al classe 2000 di perdere (troppi) soldi e al club di Exor di avere maggior potere contrattuale l’estate prossima in eventuali trattative di mercato per il cartellino dell’ex viola.

Alla Continassa c’è lieve fiducia, ma per molti addetti ai lavori la vicenda Vlahovic potrebbe finire come quella Chiesa, con l’addio nell’estate 2025 a un anno esatto dalla scadenza contrattuale. Non a caso diverse fonti di straniere danno la Juve, ma soprattutto l’entourage molto attivo per trovare una nuova sistemazione al centravanti di Belgrado, anche in questo inizio di stagione molto criticato pure dai tifosi nonostante i 7 gol realizzati in 11 partite.

Vlahovic erede di Haaland: la possibile ‘offerta’ al City e il via libera Juve

A proposito di nuove possibili destinazioni, l’agente di Vlahovic potrebbe fare anche una telefonata al Manchester City, dove c’è aria di rivoluzione. Dopo il Ds Begiristain, subito sostituito da Viana, potrebbero dire addio Pep Guardiola ed Erling Haaland. ‘Sky Sports Uk’ dà probabile la partenza di entrambi, con la macchina da gol (44 in 42 partite di Champions!) che sognerebbe l’approdo al Real Madrid.

Vlahovic potrebbe venir proposto, considerata pure la disponibilità della Juventus a discutere la cessione. Una cessione che, senza rinnovo, potrebbe avvenire anche per meno se non molto meno di 55/60 milioni. Tutti da capire, però, i prossimi movimenti dei ‘Citizens’, sotto indagine della Premier per 117 violazioni del Fair Play finanziario interno e a rischio pesantissima sanzione. Tra le ipotesi vi è la retrocessione.