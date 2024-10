Partita da ripetere, è UFFICIALE: errore tecnico

Nel calcio italiano sta facendo discutere non poco l’esito finale della partita: il match dovrà ripetersi a causa di un errore tecnico

Il calcio è fatto di emozioni, senza le quali non sarebbe di sicuro il gioco più bello del mondo, ma nelle ultime ore un nuovo evento ha lasciato tutti a bocca aperta ed è successo proprio in Italia. In un weekend che promette spettacolo e che culminerà nel match di Serie A tra Inter e Juventus, sono tanti gli episodi che continuano a far discutere.

Oggi vi portiamo in Eccellenza, dove lo scorso 6 ottobre, e per la precisione nella gara della quarta giornata del girone A – quello della Sicilia, per intenderci – tra Marineo e San Giorgio Piana l’esito del campo era stato piuttosto netto e aveva portato alla vittoria della squadra ospite con il risultato di 0-2.

Proprio quando i giochi sembravano fatti, però, nei giorni successivi la partita, la squadra di casa aveva presentato ricorso sostenendo che vi fosse stato un errore tecnico dell’arbitro durante la partita. E, di conseguenza, che l’episodio dovesse essere posto all’attenzione delle autorità competenti per la ripetizione dell’incontro.

Eccellenza, la partita dovrà essere ripetuta dopo l’errore tecnico

Ma di che episodio si tratta? Le squadre erano arrivate al sesto minuto della ripresa e sul risultato di 0-0, un giocatore del Marineo aveva effettuato un retropassaggio al proprio portiere. Quest’ultimo si è reso protagonista di una vera e propria papera e poi era stato costretto a bloccare il pallone con le mani, nonostante si trattasse di un retropassaggio, per evitare all’avversario di calciare a botta sicura verso la sua porta.

A quel punto, l’arbitro era immediatamente intervenuto assegnando calcio di punizione indiretto a favore del San Giorgio Piana ed espellendo il portiere del Marineo.

Dopo il ricorso, è arrivata anche la decisione e quindi il comunicato n. 169 della LND Sicilia, con cui è stata ufficializzata la decisione del Giudice Sportivo che ha accolto il ricorso del Marineo disponendo la ripetizione della gara. Il Giudice ha ritenuto che il portiere non andasse espulso per quanto dice il regolamento.