Non solo Kalulu, un tesoretto dai prestiti: il Milan si regala il bomber

Il punto della situazione in casa Milan, sui giocatori in prestito: ecco cosa può succede da qui all’estate. Il Diavolo può incassare più di 50 milioni

E’ stata un’estate complicata dal punto di vista delle cessioni per il Milan. Per Giorgio Furlani non è stato per nulla facile piazzare gli esuberi. Così Fode Ballo-Toure e Divock Origi sono rimasti a Milanello, rifiutando ogni proposta, molti, invece, hanno lasciato il Diavolo sono con la formula del prestito.

E’ questa, d’altronde, la formula utilizzata per cedere Pierre Kalulu alla Juventus. Il Diavolo al momento ha incassato poco più di tre milioni di euro, che nel 2025 diventeranno circa una ventina, visto che i bianconeri non perderanno tempo per acquistare il difensore francese, che tanto bene sta facendo. Un assegno di altri 20 milioni, inoltre, è pronto ad arrivare già a febbraio, quando finalmente l’acquisto di Charles De Ketelaere da parte dell’Atalanta diventerà definitivo. Basterà, infatti, una presenza del belga dopo l’1 febbraio o il primo punto conquistato dai bergamaschi per far scattare l’obbligo. Una formalità, dunque.

Milan, tra certezze e dubbi: il punto sui prestiti

Ma i soldi che il Milan è pronto ad incassare dai prestiti non sono certo pochi. Il club rossonero, infatti, spera vivamente che anche la Fiorentina decida di tenersi Yacine Adli. D’altronde il francese ha già conquistato Firenze, segnando un gol importante, proprio contro i rossoneri.

Servono 13 milioni per strapparlo al Diavolo. Qualcosa meno basterebbe per far sì che Tommaso Pobega resti a Bologna (una decina di milioni), ma in questo caso la sua avventura è partita in salita con diversi guai fisici. In Serie A poi ci sono anche Vasquez e Colombo, protagonisti ad Empoli: il portiere sicuramente resterà in Toscana (versando un milione nelle casse del Milan); ne servirebbero sette per l’attaccante. Stessa cifra fissata con l’Alaves per Romero. Pellegrino, invece, è volato in Argentina solamente in prestito secco. C’è, infine, da considerare la cessione di Saelemaekers alla Roma, legata però ad Abraham.

Ad, oggi, dunque, tracciando un bilancio realistico, è molto probabile che il Milan incassi più di 50 milioni di euro, dando per molto possibile i riscatti di Kalulu, Adli e Vasquez, oltre a quello certo di De Ketelaere. Il Diavolo, dunque, è pronto ad avere tra le mani più che una buona somma utile ad acquistare, finalmente, un nuovo centravanti e tutti gli indizi, oggi, portano a Santiago Gimenez, anche se evidentemente non si possono escludere altre piste. I tifosi ad esempio non hanno smesso di sognare Zirkzee e Sesko.