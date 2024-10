Inter-Juventus, la conferenza stampa di Inzaghi: “Non sarà decisiva, ho un dubbio” | LIVE

Riflettori puntati su Inter-Juventus, big match della nona giornata di campionato: le parole della vigilia in conferenza stampa di Thiago Motta

Grande attesa per Inter-Juventus, big match della nona giornata del campionato di Serie A, in programma domani pomeriggio al ‘Meazza’ di Milano.

I campioni d’Italia sono alle spalle del Napoli capolista in campionato e conservano un punto di vantaggio sui rivali bianconeri prima del Derby d’Italia di San Siro. Simone Inzaghi non avrà a disposizione un pilastro come Calhanoglu in cabina di regia, con il ballottaggio aperto tra il recupero Asllani e Zielisnki per rimpiazzare il turco. Ai box anche Acerbi, con la conferma di de Vrij al centro della difesa. In attacco invece tornerà dal primo minuto la coppia formata da Thuram e capitan Lautaro Martinez, con la ‘Thu-La’ decisiva a gara in corso nell’ultima trasferta di Champions contro lo Young Boys.

Simone Inzaghi presenta la sfida contro la Juventus nella conferenza stampa della vigilia: “Sappiamo cosa comporta per tutti, non sarà decisiva ma avrà grandissima importanza. Si affrontano due ottime squadre, che finora hanno avuto lo stesso cammino – esordisce l’allenatore – Noi ci arriviamo bene con cinque vittorie consecutive, ma abbiamo avuto qualche problemino che ci limiterà un po’ nelle prossime partite. I giocatori sono pronti e cercheremo di mettere in campo la formazione migliore”.

Sulla Juventus: “Da quando sono qui abbiamo giocato tantissime partite contro di loro, c’è sempre stato molto equilibrio. La Juve arriva al match di domani dopo una sconfitta, ma resta un’ottima squadra e con un allenatore che stimo e che piace molto. Hanno fatto dei grandissimi investimenti e saranno protagonisti tutto l’anno”.

Differenze tra Allegri e Thiago Motta: “Allegri aveva i suoi principi di gioco, ha fatto un grandissimo percorso e sono state sempre gare difficili. Thiago Motta ha altri principi e come Allegri lo stimo molto, anche con il Bologna l’anno scorso sono state partite complicate. La Juve ha già un buon bottino di punti e sarà competitiva quest’anno”.

Sulla lotta scudetto e le parole di Thiago Motta: “Sapete come la penso, ci sono tante squadre che possono vincere e sarà un campionato aperto. Ci sono società che hanno investito tanto, riducendo di moltissimo il gap. Sarà un campionato molto più equilibrato rispetto allo scorso anno perché come l’Inter ci sono altre quattro-cinque squadre che hanno la stessa ambizione“.

Sul centrocampo: “Il sostituto naturale di Calhanoglu è Asllani, che è in grande crescita e sta migliorando tantissimo. L’unica sua sfortuna è avere un giocatore di livello mondiale come Calhanoglu, che è indispensabile per noi. Ieri Asllani ha fatto il primo allenamento, non è andato male, ma dobbiamo valutarlo oggi. In quel ruolo abbiamo pure Zielinski e Barella: ho questo dubbio che mi porterò dietro fino all’ultimo”.

