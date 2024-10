Il Napoli vince ancora e prova la fuga: Lecce piegato da Di Lorenzo

Partita non facile per il Napoli capolista, che fatica ma alla fine risolve la pratica Lecce per 1-0: decisivo il gol di Di Lorenzo, gli azzurri provano la fuga

A lungo, il Napoli ha faticato, ancora una volta. Come avvenuto già diverse volte dall’inizio del campionato, però, i partenopei sbloccano la gara contro il Lecce nel secondo tempo, grazie a un gol in mischia del suo capitano Giovanni Di Lorenzo. I pugliesi restano in gara fino alla fine e non demeritano, ma incassano invece un’altra sconfitta.

Conte mischia le carte in avvio di partita e da’ luogo a qualche rotazione nel reparto offensivo. Come previsto abbondantemente alla vigilia, Kvaratskhelia e Politano partono dalla panchina, cedendo il posto a Neres e Ngonge. I due esterni però faticano ad accendersi, il resto della squadra non riesce a coinvolgere quasi mai Lukaku. Pur di fronte a un Lecce molto ordinato in fase difensiva, comunque, alcune occasioni per sbloccare la gara arrivano. Di Lorenzo segna dopo un miracolo di Falcone su Ngonge, ma in posizione di fuorigioco di pochi centimetri, ancora Falcone si oppone bene a Ngonge, poi Lukaku ha la palla buona su un rimpallo in area, ma calcia male addosso al portiere leccese. Dal canto suo, la squadra di Gotti non si limita a difendersi bene, ma piazza anche qualche ripartenza insidiosa con Krstovic e Banda. E ha una grande occasione con Baschirotto, sul cui colpo di testa c’è una grande parata di Meret.

Nel secondo tempo, il Napoli prova ad alzare i ritmi, anche se molti attacchi sono confusionari. C’è un’altra grandissima occasione per Lukaku, che tutto solo al limite dell’area piccola spreca con il destro. Conte per far saltare il banco manda in campo Kvaratskhelia, Politano e Raspadori passando di fatto al 4-2-4. La rete arriva con Di Lorenzo che va ancora a correggere in tap in dopo un colpo di testa di McTominay parato da Falcone. Il Lecce non ci sta e, pur concedendo qualche spazio al Napoli in ripartenza, prova a ritrovare la parità con alcune azioni molto pericolose. E’ ancora Di Lorenzo decisivo, a chiudere su un cross basso di Dorgu in area piccola. Con un po’ di affanno, il Napoli conduce in porto altri tre punti. E ora si mette comodo in attesa di Inter-Juventus.

NAPOLI-LECCE 1-0 – 73′ Di Lorenzo

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 22, Inter 17, Juventus 16, Udinese* 15, Milan e Torino* 14, Fiorentina, Atalanta e Lazio 13, Roma e Empoli 10; Verona, Bologna, Como* e Cagliari* 9, Parma e Monza 7, Genoa 6, Lecce* 5, Venezia 4

* una partita in più