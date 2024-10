Emergenza infortuni, l’allenatore vuota il sacco: messaggio all’Inter

L’emergenza infortuni è sempre più importante per un top club e potrebbe incidere parecchio sul resto della stagione: messaggio diretto all’Inter

Il ciclo terribile dell’Inter è iniziato e sfocerà domani in una delle partite più attese dell’anno in Serie A, quella contro la Juventus. Il derby d’Italia sarà, per classifica e tradizione – ma anche per valori tecnici -, uno degli appuntamenti più seguiti in tutto il mondo, ma le assenze non mancheranno.

Solo per restare ai padroni di casa, a San Siro mancherà buona parte dell’asse centrale della squadra, con Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu ancora ai box, ma anche con Kristjan Asllani in dubbio e Carlos Augusto out. Insomma, sta coperta sta iniziando a diventare corta per Simone Inzaghi, che spera di recuperare il prima possibile diversi dei suoi interpreti.

C’è una squadra, però, che è direttamente collegata all’Inter, che se la sta passando anche peggio dei nerazzurri. Stiamo parlando dell’Arsenal, che è stata una delle squadre sorteggiate per i nerazzurri in Champions League. Contro il Liverpool, nel big match di Premier League in programma domani alle ore 17:30, mancheranno Bukayo Saka, Riccardo Calafiori e Timber, ma soprattutto Martin Odegaard, che non ha ancora recuperato dall’infortunio, nonostante l’allenatore norvegese Stale Solbakken ha assicurato che il suo rientro dopo il ko alla caviglia accusato in Nazionale è sempre più vicino.

Gli infortuni dell’Arsenal in vista dell’Inter: le parole di Arteta

Ovviamente, i Gunners pensano ad affrontare i match più vicini al massimo delle loro possibilità in un momento del genere. Allo stesso tempo, regna l’incertezza anche per i prossimi impegni in Champions League e in vista dell’Inter, gara che potrebbe essere molto importante per le due squadre per il passaggio del turno.

A tal proposito, Mikel Arteta ha detto in conferenza stampa: “Quando si tratta di reagire a una situazione difficile, non ci dispiacciamo per noi stessi, la affrontiamo. Siamo una squadra che sa quanto siamo bravi e quanto possiamo essere difficili per i rivali“, ha detto il tecnico con il petto gonfio.

E suona come un avvertimento anche all’Inter, con cui i londinesi potrebbero recuperare molti elementi, ma soprattutto non molleranno comunque facilmente la presa.