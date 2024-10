DIRETTA Serie A, Atalanta-Verona: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e il Verona di Zanetti in tempo reale

L’Atalanta ospita il Verona a Bergamo nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Una sfida che mette in palio tre punti importanti per i rispetti obiettivi che sarà diretta dall’arbitro Feliciani della sezione di Teramo.

Da un lato i nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno ancora l’amaro in bocca per il mezzo passo falso casalingo in Champions League contro il Celtic che comunque non compromette il loro cammino europeo. Lo scopo è quello di centrare altri tre punti dopo quelli ottenuti contro il Venezia e contro il Genoa per continuare a risalire la classifica. Dall’altro lato i gialloblu di Paolo Zanetti, privi dello squalificato Duda, vogliono rialzare la testa dopo il brutto ko interno contro il Monza di lunedì scorso per incamerare preziosi punti salvezza. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Dazn. Lo scorso aprile, su questo stesso campo, la sfida finì in parità con il punteggio di 2-2: al doppio vantaggio orobico siglato da Scamacca e Ederson nel primo tempo, risposero nella ripresa Lazovic e l’ormai ex Noslin. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Verona live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Verona

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Bradaric; Livramento, Kastanos; Sarr. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 22, Inter 17, Juventus 16, Udinese* 15, Milan e Torino* 14, Fiorentina, Atalanta e Lazio 13, Roma e Empoli 10; Verona, Bologna, Como* e Cagliari* 9, Parma e Monza 7, Genoa 6, Lecce* 5, Venezia 4

* una partita in più