“Non ci sono alternative”: così Allegri torna in Serie A | ESCLUSIVO

Massimiliano Allegri è l’uomo giusto per il club di Serie A, non ci sono alternative al tecnico ex Juventus: i dettagli

Massimiliano Allegri è l’uomo giusto. Il tecnico livornese è alla ricerca di una nuova opportunità dopo l’esonero alla Juventus.

Per lui si parla di un possibile approdo al Manchester United in caso di esonero di ten Hag che però resta ancora aggrappato alla panchina dei ‘Red Devils’. Un approdo in Premier League non dispiacerebbe all’ex Milan che però è anche uno dei nomi ‘caldi’ nel caso in cui a saltare fosse una panchina di una big di Serie A. Il suo nome è stato accostato nelle scorse settimane anche agli stessi rossoneri, quando Fonseca sembrava essere altamente in bilico, oltre ad essere stato un’ipotesi per la Roma dopo l’esonero di De Rossi.

In giallorosso poi è arrivato Ivan Juric che ora però non vive delle giornate tranquille. Per lui prima e dopo la sconfitta contro l’Inter si è parlato di un possibile esonero con l’eventuale ritorno di Daniele De Rossi. Ma c’è chi non ha dubbi sul fatto che l’uomo giusto per i capitolini sarebbe proprio Allegri.

Calciomercato Roma, Allegri al posto di Juric: “Non c’è alternativa”

Intervenuto a Ti amo calciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it, il giornalista Pino Vaccaro ha detto la sua sul momento della formazione capitolina (ieri sera vittoriosa contro la Dinamo Kiev in Europa League) e soprattutto sulla questione allenatore.

Secondo Vaccaro la società ha sbagliato la scorsa primavera, confermando De Rossi: “Il peccato originale secondo me è aver rinnovato a maggio. A maggio potevi cambiare, De Rossi aveva fatto benino, poteva ripartire da un’altra parte, crescere e magari tornare alla Roma. C’erano tanti allenatori liberi con pedigree come Allegri e Conte. Non hanno avuto la forza di fare questa scelta”.

Ora riuscire a disinnescare una situazione così difficile non è facile anche perché, prosegue il giornalista, “in casa Roma c’è un vuoto pazzesco a livello dirigenziale”. Vaccaro dice la sua anche sul possibile ritorno di De Rossi: “Fossi in lui non tornerei mai”. Quindi fa il nome di Allegri: “Siamo andati a infilarci in una situazione complicata. Oggi, per la Roma, c’è Allegri libero e lì bisogna andare. Non ci sono alternative”.