Lucca non vuole sentir parlare di Juventus: la frase spiega tutto

Lorenzo Lucca ancora in gol contro il Cagliari e al centro delle voci di mercato: l’attaccante dell’Udinese allontana la Juventus

Sesto gol in stagione, quarto in campionato. Lorenzo Lucca conferma il suo momento magico ed è decisivo in Udinese-Cagliari.

È sua la rete che sblocca la partita sul finire del primo tempo, un gol di testa che rompe l’equilibrio e indirizza la partita verso i friulani. L’attaccante 24enne sta prendendo sempre più confidenza e sembra vivere l’anno della sua consacrazione, trascinando l’Udinese verso posizioni di alta classifica. L’ex Pisa, con un passato anche all’Ajax, ha conquistato anche Spalletti che contro Israele lo ha fatto esordire in Nazionale: sei minuti per vedere l’effetto che fa, mentre intorno a lui impazzano anche le voci di mercato.

Il suo nome, infatti, è stato accostato alla Juventus, alla ricerca di un attaccante come alternativa a Vlahovic visto che Milik resterà ai box fino a dicembre e non si sa quanto tempo sarà necessario per rivederlo in piena forma. Lucca però non vuole assolutamente sentir parlare di Juventus e lo ha detto in maniera chiara durante la conferenza stampa al termine del match contro il Cagliari.

Juventus, Lucca: “Le voci non mi fanno bene”

Idee chiare per Lorenzo Lucca che è intervenuto nel post Udinese-Cagliari ed ha risposto anche alle domande sul futuro.

Un futuro che potrebbe essere sempre bianconero, ma con indosso la maglia della Juventus: “Le voci sulla Juve non mi fanno bene: sono concentrato solo sull’Udinese e sulla vittoria”. Parole nette che chiudono qualsiasi discorso, rimandando eventualmente tutto a gennaio. Mercato a parte, l’attaccante dei friulani commenta anche la partita: “Gara di grande sacrificio? Non soltanto da parte mia, ma di tutta la squadra. Dopo l’espulsione era importante sbloccarla. Giocare con Davis è diverso che giocare con Thauvin: abbiamo caratteristiche simile”.

Quindi la gioia per la rete del compagno (“sono felice per il suo gol”) e in chiusura una nuova analisi del Cagliari: “È una squadra forte, capace di crearti difficiltà: senza il rosso, avremmo faticato di più a sbloccarla. Siamo stati bravi”. Bravo è anche Lucca che si tappa le orecchie quando sente parlare di Juventus: il suo pensiero va – al momento – solo all’Udinese.