Lucca-Davis, l’Udinese riparte subito: Cagliari ko

L’Udinese vince contro il Cagliari con le reti di Lucca e Davis: la squadra di Nicola in dieci per lunga parte del match

Va all’Udinese l’anticipo della nona giornata di Serie A: la squadra friulana si impone 2-0 contro il Cagliari grazie alle reti di Lucca e Davis, sfruttando al meglio l’ora di superiorità numerica.

La svolta del match è, infatti, l’espulsione di Makoumbou al 30′ del primo tempo: il centrocampista franco-congolese si fa ammonire la prima volta dopo 5 minuti di gioco, poi al 30′ ancora un fallo su Payero e il secondo giallo che inguaia Nicola. I padroni di casa ne approfittano quasi subito: otto minuti dopo arriva il gol del vantaggio firmato da Lucca, abile con uno stacco di testa a battere Scuffet su cross di Kamara. Un vantaggio meritato per quanto visto anche in parità numerica con i bianconeri molto aggressivi e propositivi e un Cagliari in difficoltà

Nella ripresa il Cagliari prova a scuotersi nonostante l’uomo in meno. Dalle parti di Okoye si vedono gli avanti rossoblù con un paio di conclusioni da fuori area. Ci prova Deiola, quindi Mina con la retroguardia friulana che si salva in angolo. Andando a caccia del pareggio la formazione sarda si scopre e l’Udinese prova ad approfittarne: Ehizibue sbaglia da pochi passa, palla a Lovric e conclusione di poco fuori.

Serie A, Udinese-Cagliari 2-0: marcatori e classifica

Il Cagliari inizia ad accusare la stanchezza per aver giocato tutto il secondo tempo in 10 e l’Udinese ne approfitta: Davis sorprende Scuffet con una conclusione da fuori area, è il 2-0.

I sardi potrebbero riaprire il match grazie ad un’indecisione di Okoye, ma il portiere è lesto a recuperare con Lapadula a due passi. Il match non regala altre emozioni: dopo il ko contro il Milan, l’Udinese riparte subito e trova altri tre preziosi punti, passo falso per il Cagliari che non trova continuità dopo il successo casalingo contro il Torino.

UDINESE-TORINO 2-0: 38′ Lucca (U), 78′ Davis (U)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 19, Inter 17, Juventus 16, Udinese 15, Milan 14, Fiorentina, Atalanta e Lazio 13, Torino 11, Roma e Empoli 10; Verona, Bologna, Como e Cagliari 9, Parma e Monza 7, Genoa 6, Lecce 5, Venezia 4.