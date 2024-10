Inter, guaio Inzaghi e lungo stop: rientra direttamente dopo la sosta

Tegola per Inzaghi in vista del big match contro la Juventus e dei successivi impegni tra campionato e Champions League: almeno un mese di stop per il giocatore dell’Inter

La trasferta di Champions a Berna è già alle spalle per l’Inter, subito proiettata verso la grande sfida di domenica pomeriggio a San Siro contro la Juventus.

Il successo all’ultimo respiro con lo Young Boys ha regalato tre punti preziosissimi e morale alla truppa nerazzurra in vista del Derby d’Italia, che potrebbe consentire agli uomini di Simone Inzaghi di staccare la ‘Vecchia Signora’ e mettere ulteriore pressione alla capolista Napoli. L’allenatore piacentino deve fare i conti però con le defezioni per infortunio e certamente non avrà due pilastri come Acerbi e Calhanoglu, che l’Inter cercherà di recuperare per la trasferta di Empoli o per la successiva gara di campionato che vedrà i campioni d’Italia opposti proprio all’undici allenato dall’ex Antonio Conte. L’emergenza per Inzaghi potrebbe riguardare soprattutto la mediana, dove in bilico rimane la presenza di Asllani per l’incrocio contro la Juve.

Inter, tegola Inzaghi: almeno un mese di stop per Carlos Augusto

Il centrocampista albanese è il vice Calhanoglu, ma non è al meglio della condizione dopo un infortunio rimediato con la propria nazionale e che non gli aveva permesso di essere disponibile con Roma e Young Boys.

Oggi ad Appiano Gentile test decisivo per Asllani, con Inzaghi che valuterà le condizioni dell’ex Empoli a due giorni dal big match con la ‘Vecchia Signora’. Se il regista non dovesse allenarsi in gruppo, sarebbe praticamente da escludere un suo utilizzo dal primo minuti nel posticipo di San Siro domenica pomeriggio. Due nel caso le soluzioni per il mister nerazzurro in regia: confermare Barella, o affidarsi a Zielinski come successo per gran parte della ripresa sul campo dello Young Boys dopo l’ingresso del polacco. A rischio quindi la titolarità di Frattesi a centrocampo, mentre nel cuore della difesa spazio nuovamente a de Vrij. In attacco tornerà ovviamente la ‘Thu-La’, con Thuram e Lautaro Martinez decisivi nel finale a Berna.

Brutte notizie invece arrivano da Carlos Augusto, ko proprio nella trasferta in Svizzera e che nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali. Il brasiliano ex Monza resterà ai box almeno un mese per l’infortunio alla coscia sinistra rimediato contro lo Young Boys e rientrerà direttamente dopo la sosta sosta di novembre.