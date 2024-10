Il giovane Njie decide Torino-Como: Vanoli aggancia il Milan

Vittoria di misura del Torino in casa contro il Como: a decidere è il giovane Njie, alla sua prima rete in Serie A

Vince il Torino nel secondo anticipo della nona giornata di Serie A: è una rete del 19enne Njie, la prima in Serie A, a regalare i tre punti ai granata contro il Como.

Partita molto contratta nel primo tempo. Pronti, via e Strafezza si fa già ammonire per uno step on foot. Sembra l’inizio di una gara combattuta ed invece Torino e Como rallentano subito, hanno paura di scoprirsi e il risultato è una partita senza occasioni. L’unica nella prima frazione di gioco porta la firma di Fadera che al 25′ ruba palla a Coco e si invola verso la porta avversaria, ma Milinkovic-Savic gli dice no. Nel finale di tempo, tegola per Fabregas: infortunio muscolare per Sergi Roberto costretto ad uscire. Prima dell’intervallo gol annullato ad Adams per fuorigioco.

La ripresa è tutto un altro ritmo: le squadre questa volta si sfidano a viso aperto e le occasioni non mancano. Goldaniga si supera e salva su Sanabria, mentre Audero è bravo su Lazaro. Si vede anche il Como: Milinkovic-Savic dice no prima a Strefezza, poi ad una botta da fuori area di Nico Paz. I lariani sembrano prendere il sopravvento, invece arriva il gol del Torino.

Torino-Como 1-0: sintesi e classifica

A sbloccare il match è il neo-entrato Njie, 19 anni, alla sua prima rete in Serie A. Il giovane attaccante è abile a sfruttare un pasticcio della retroguardia lombarda e a battere Audero.

Forte del vantaggio il Torino prova a congelare la partita con un prolungato possesso palla che toglie al Como la possibilità di andare a cercare il pareggio. Fabregas prova a cambiare l’inerzia del match con i cambi e sfiora il pareggio prima con Perronne poi con un tiro Mazzitelli su cui Milinkovic-Savic si supera: vince il Torino e si aggancia il Milan in classifica.

TORINO-COMO 1-0: 75′ Njie (T)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 19, Inter 17, Juventus 16, Udinese* 15, Milan e Torino* 14, Fiorentina, Atalanta e Lazio 13, Roma e Empoli 10; Verona, Bologna, Como* e Cagliari* 9, Parma e Monza 7, Genoa 6, Lecce 5, Venezia 4.

*una partita in più