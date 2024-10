DIRETTA Serie A, Udinese-Cagliari: le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Bluenergy Arena’ tra l’Udinese di Runjaic e il Cagliari di Nicola in tempo reale

Il Cagliari fa visita all’Udinese in Friuli nel primo anticipo del venerdì che apre la nona giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo.

Da una parte i bianconeri di Kosta Runjaic, dopo un ottimo avvio di stagione che li aveva visti anche in testa alla classifica, hanno subito tre sconfitte nelle ultime quattro uscite contro colossi come Roma, Inter e Milan. L’obiettivo è tornare al successo per restare agganciati al treno delle coppe europee. Dall’altra parte i rossoblu di Davide Nicola, invece, hanno conquistato ben sette punti negli ultimi tre turni grazie alle vittorie contro Parma e Torino ed il bel pareggio esterno contro la Juve. Allungare la striscia positiva vorrebbe dire allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della graduatoria. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Dazn. La passata stagione, su questo stesso campo, la sfida terminò con un pareggio per 1-1 per via dei gol messi a segno da Zemura e da Gaetano. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Bluenergy Arena’ tra Udinese e Cagliari live in tempo reale.

Probabili Formazioni Udinese-Cagliari

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Davis, Lucca

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Marin, Makoumbou, Adopo, Augello; Gaetano; Piccoli. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 19, Inter 17, Juventus 16, Milan 14, Fiorentina, Atalanta, Lazio e Udinese 13, Torino 11, Roma e Empoli 10; Verona, Bologna, Como e Cagliari 9, Parma e Monza 7, Genoa 6, Lecce 5, Venezia 4.