Di Marco alza bandiera bianca, forfait UFFICIALE: scelto il sostituto

Il comunicato ufficiale ha fugato ogni dubbio: Di Marco non ce la fa ed è costretto a saltare il big match. Le ultimissime

Si prospetta un week end denso di novità per il campionato di Serie A. La nona giornata sarà sicuramente monopolizzato dall’attesissimo derby d’Italia che vedrà l’Inter ospitare la Juventus di Thiago Motta. Più in generale, però, gli altri confronti in programma potrebbero creare i presupposti per delineare con più precisione una classifica che sta cominciando a prendere forma. Anche nel campionato cadetto, da sempre molto equilibrato e livellato, i colpi di scena sono dietro l’angolo.

L’ultimo – in ordine di tempo – riguarda Frosinone-Pisa. Con un comunicato ufficiale diramato sul sito dell’Aia, infatti, è stato reso noto il forfait dell’arbitro Davide Di Marco, che sarà sostituito da Antonio Giua alla sua prima direzione stagionale in Serie B. Contestualmente, sono stati confermati gli assistenti e i responsabili al VAR. Come già ribadito, è stata la stessa AIA ad ufficializzare l’avvicendamento con una stringata nota ufficiale: “Si comunica che Davide Di Marco, designato come arbitro per la gara Frosinone-Pisa valida per la 10ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma domenica 27 ottobre, sarà sostituito da Antonio Giua.”

Anche a distanza dalla nota ufficiale dell’AIA, non sono stati comunicati i motivi del cambio del ‘fischietto’ Ad ogni modo la squadra arbitrale sarà costituita – oltre che dal già citato Giua – da Nicolò Cipriani di Empoli e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma1. Al VAR, invece, spazio a Luigi Nasca di Bari che monitorerà soprattutto gli episodi più caldi coadiuvato da Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo.