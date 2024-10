Scambio da sogno per Barella: Inter accontentata con una mossa

Calciomercato Inter, Barella continua a calamitare non poche indiscrezioni in casa nerazzurra: ecco come potrebbero cambiare le carte in tavola

Autentico punto di riferimento dello scacchiere dell’Inter, Nicolò Barella anche in questo primo scorcio di stagione ha avuto modo di mettere in mostra tutte le sue qualità. Imprescindibile in entrambe le fasi di gioco dei nerazzurri, il vice capitano dell’Inter è uno degli intoccabili della mediana di Inzaghi.

Anche contro la Roma, l’ex Cagliari è entrato nell’azione del gol con la progressione che poi ha consentito il capovolgimento di fronte capitalizzato da Lautaro Martinez. La dimensione internazionale ormai assunta dal centrocampista di Inzaghi – come prevedibile – non è affatto passata inosservata. Blindato da Marotta con un contratto in scadenza nel 2029, Barella sta comunque calamitando l’interesse di molti club europei, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto e cambiare le carte in tavola. In tempi e in modi diversi, ad esempio, la mezzala italiana è stata accostata a diverse squadre di Premier League, Liverpool e Manchester City su tutti. Alla luce del fisiologico restyling cui potrebbe andare incontro il centrocampo, però, occhio alle mosse del Real Madrid.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: il Real Madrid sfrutta la carta Tchouameni per arrivare a Barella

Alla ricerca di un calciatore che, almeno per caratteristiche, sia in grado di avvicinarsi all’importanza avuta da Toni Kroos, i Blancos avrebbero infatti cominciato a tastare il terreno per capire se ci siano concreti margini di manovra. Dopo aver memorizzato le richieste dell’Inter – che non intende assolutamente considerare offerte inferiori ad 80 milioni di euro – il Real Madrid avrebbe già studiato il piano vincente per far saltare il banco.

A tal proposito, secondo quanto riferito da elgoldigital, le Merengues sarebbero disposti a ricavare il tesoretto necessario per dare l’assalto a Barella dalla cessione di Tchoaumeni. Il centrocampista francese – che non ha faticato più di tanto ad entrare nelle rotazioni di Ancelotti – di fatto non è riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle, frenato anche dalla folta concorrenza. Ragion per cui, nel caso in cui arrivasse un’offerta da circa 80 milioni di euro, il Real non si strapperebbe i capelli e si siederebbe a trattare l’eventuale cessione di Tchouameni. In un mosaico ancora tutto da comporre, dunque, l’Inter osserva interessata e spaventata dal possibile effetto domino. Barella per il dopo Tchouameni: nerazzurri avvisati.