Roma-Dinamo Kiev, Shovkoskyi non è convinto del rigore: “Si poteva anche non dare”

La Dinamo Kiev cade in casa della Roma per il rigore del connazionale Dovbyk, nonostante qualche buona occasione: le parole del tecnico Shovkoskyi

La Dinamo Kiev torna a casa senza punti dalla trasferta di Roma per effetto del gol segnato nel primo tempo da Artem Dovbyk su calcio di rigore. Gli ucraini hanno comunque un paio di buone occasioni con cui ‘rischiano’ anche di pareggiare.

Nel postpartita le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore della Dinamo Oleksandr Shovkoskyi: “Sappiamo che la Roma è molto forte e come si preparano in attacco, noi volevamo stare compatti per non far segnare i giallorossi troppo presto nel primo tempo. Abbiamo preso gol su rigore, si poteva dare o non dare, secondo me si poteva anche non dare. E questo ha influenzato molto l’andamento della partita. Pensavamo di andare in contropiede e nel primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni, avevamo segnato anche noi ma eravamo in fuorigioco. Nel secondo tempo volevamo cambiare qualcosa, cercavamo di tenere il pallone e abbiamo anche avuto delle occasioni”.

Il reparto che le è piaciuto di più e quello che le è piaciuto meno. “Siamo una squadra unica, non divisi per reparti. In attacco ci è mancata aggressività, la squadra gioca molto bene e il livello è altissimo e questo non succede nel nostro campionato. In Ucraina non abbiamo soldi per comprare i giocatori esteri, e tanti quando è iniziata la guerra hanno chiesto la cessione”.

Si aspettava di più dalla Roma? “La Roma ha giocato come sappiamo e come ci aspettavamo. Sappiamo che sta sfruttando molto il cambio gioco in fase offensiva, che usa le corsie laterali, che cerca di fare pressing sulla nostra linea e dribblare con i singoli. Ci aspettavamo quello che avevamo preparato ed è andata così. La Roma gioca in un top campionato e il livello della Roma è molto alto, non ci ha sorpreso”.

Oggi non hanno giocato Yarmolenko e altri. Recupereranno per il campionato? “Non credo che ci saranno con lo Shakhtar, sono infortunati e ci vuole ancora un po’ di tempo”.

Su Dovbyk. “Lo conosco molto bene, ho fatto parte dello staff della nazionale anche all’Europeo 2020. Sa sfruttare molto bene la qualità col fisico, con la testa, protegge il pallone, sarei felice di avere un giocatore così nella mia squadra”.

Sulle scelte in attacco. “Abbiamo giocato anche in considerazione della partita con lo Shakhtar, tenendo in conto affaticamenti e stanchezza. Ora abbiamo infortunati e squalificati, la squadra l’ho fatta prendendo in considerazione questi fattori”.