Roma-Dinamo Kiev, Juric si ‘incolpa’ su Hummels: “Un grande dispiacere”

La Roma batte 1-0 la Dinamo Kiev e centra la prima vittoria europea stagionale: le parole di Juric anche su Hummels

La Roma trova la prima vittoria stagionale in Europa League contro la Dinamo Kiev. I tre punti arrivano grazie alla rete di Dovbyk su calcio di rigore nel primo tempo. Poi poche emozioni ed occasioni per i giallorossi, che in qualche occasione di troppo rischiano anche di subire il pareggio.

Nel postpartita le parole del tecnico giallorosso Ivan Juric: “Ho visto tante cose positive e tante da migliorare. Partita dominata con occasioni da gol, angoli, possesso. Abbiamo fatto bene, alla fine ci siamo abbassati volutamente per mantenere il possesso e anche quella fase è andata bene”.

Quanto è stato importante Le Fée? “La vittoria ci voleva. Lui ha tutto per migliorare, era la prima partita dopo l’infortunio, può fare molto meglio e ha l’intelligenza per imparare. Un giocatore così ho molta fiducia che possa migliorare molto. Oggi ha fatto una partita discreta, dei passaggi sbagliati che non sono normali per lui e farà meglio in futuro”.

Strano che Hummels non abbia mai giocato: c’è qualcosa oltre il fattore tattico? Come lo vede? “Lo vedo nella posizione di Ndicka, l’atteggiamento è di un grande professionista, top, gli devo dire anche grazie per come si comporta. Non sbaglia mai un atteggiamento, un allenamento, è una grande persona. Ora lo vedo nella posizione di Ndicka, in fase difensiva mi piace non cambiare tanto e dare certezze, Ndicka ora è davvero forte. Arriverà il suo momento, ci darà una grande mano. Se non ha giocato è colpa mia, non colpa sua”.

Sulla posizione di Pisilli. “Può giocare sia centrocampista che trequartista, ha grandi capacità, ha margini impressionanti come altri, a volte lo userò in mezzo altre volte più avanti. Può fare entrambe le cose”.

Come mai Paredes è sparito dalle rotazioni? “Anche lui top in allenamento, ma devo fare scelte in quella parte del campo. Oggi ho buttato dentro Le Fée, non posso far giocare tutti. Kone ha fatto una grande partita, sta crescendo e ha bisogno di giocare. È una scelta tecnica che faccio con grande dispiacere”.

C’è un giocatore che le piace più degli altri nella Dinamo? “Ci sono tanti buoni giocatori nella Dinamo, siete primi con tanti punti di vantaggio. Anche le partite perse non eramo meritate, io ho un debole per Shaparenko, è un giocatore di una qualità eccellente”.

Cosa ha detto a Cristante a fine partita? “Lui è un grandissimo professionista, un’intelligenza oltre il normale, vede cose che altri non vedono. Con lui riesci a parlare di calcio in maniera profonda, capisce le cose in modo pazzesco. Ha fatto buone cose, poi gli spiegavo dove può migliorare secondo me ma questo rimane tra me e lui”.